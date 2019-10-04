Выступление запланировано на пятницу, 18 октября.

Местом проведения концерта барочной капеллы «Золотой век» был выбран Рахманиновский зал консерватории. Ансамбль был создан в 2002 году одним из ведущих столичных в области исторического исполнительства Александром Литвиновым. Он является и художественным руководителем капеллы. Примечательно, что талантливое исполнение каждого участника коллектива признано на международных конкурсах. Музыканты выступают как солисты в лучших концертных залах Российской Федерации и Европы, так и становятся участниками международных проектов большого масштаба. Барочная капелла «Золотой век» исполняет музыку итальянского, немецкого и австрийского барокко. В репертуаре ансамбля также значатся произведения раннего русского романтизма. Музыканты сотрудничают и с современными исполнителями. Среди них: А. Любимов, Ю. Мартынов, О. Ивушейкова, П. Сербин и другие.

18 октября в программе вечера прозвучат Концерт для клавесина и струнных немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, Четвёртый концерт французского музыкального педагога и виолончелиста Жана Луи Дюпора, а также Концерт для клавесина с оркестром и Седьмая соната для скрипки и клавесина австрийского композитора Йозефа Гайдна. Особенностью проведения концерта станет сопровождение музыкальных композиций танцами из трактатов XVIII века в исполнении Натальи Кайдановской.

Начало мероприятия запланировано на семь вечера. Билеты можно приобрести в кассах консерватории и на официальном сайте учреждения. Концерт пройдёт при поддержке министерства культуры Российской Федерации.