ИА «Ореанда-Новости» Народный артист России Валерий Афанасьев доставлен в столичную больницу с жалобами на боли в спине и повышение температуры тела. О госпитализации актёра сообщает Пятый канал. Отмечается, что Афанасьева направили в отделение хирургии.

Валерий Афанасьев родился 20 августа 1949 года. В 1970 году он окончи обучение в Высшем театральном училище им. Б. В. Щукина. Афанасьеву было присвоено звание народного артиста РСФСР в 1990 году, а в 2005-м - звание Народного артиста России. Актёр снялся более чем в 140 кинокартинах, известность ему принесла роль в фильме «Ширли-Мырли».