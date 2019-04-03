ИА «Ореанда-Новости». Председатель комиссии городской думы Москвы по культуре и массовым коммуникациям предложил увековечить память скончавшегося в ночь на 3 апреля актёра Алексея Булдакова.

Евгений Герасимов предложил создать что-то наподобие памятной доски на доме, где он жил. Однако оставил предложения и идеи Гильдии актёров, от Союза кинематографистов России.

Напомним, актёр скончался во время гастролей в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности. Прощание с человеком, исполнившим роль генерала Иволгина или Михалыча в фильмах «Особенности национальной охоты», состоится в Доме кино, однако точную дату и время церемонии сообщат позже.