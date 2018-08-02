ИА «Ореанда-Новости». В Новослободском парке Москвы нашли руины церкви Трех Святителей, остатки бывшего культурного объекта обнаружились во время благоустройства парка, они оказались на месте бывшей летней эстрады. Об этом сообщили в департаменте культурного наследия Москвы.



Во врем благоустройства пригласили археологов, они проводили археологические наблюдения. На месте бывшей эстрады нашли различные артефакты, включая части алтарной преграды и куски стен.

В пресс-службе департамента отметили, Мосгорнаследие признало находку объектом культурного наследия, это значит, что руины церкви в дальнейшем будет охранять государство.

Сама церковь появилась на этом месте в ХIХ – ХХ веках, эта территория принадлежала Скорбященскому женскому монастырю, который просуществовал там недолго – с 1891 по 1918 года. Само здание церкви разрушили в 30-е годы.







В Мосгорнаследие рассказали, что из руин и строительных остатков сформировали небольшой холм, на котором по итогу сделали танцевальную площадку, а после – летнюю эстраду.

Археологи знали о том, что на месте холма с летней эстрадой находился храм, однако точная его локация была неизвестна. Во время благоустройства нашлись конструктивные элементы бывшего здания церкви. Среди них – опорный столб и часть алтарной преграды, а также особый интерес вызывает уцелевшая часть стены, где сохранился фрагмент мозаики. На фрагменте угадываются крылья ангелов, рассказал Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия.

Исследование руин церкви продолжается, недавно на месте нашли фрагмент металлической оковки двери, кирпичи с клеймами, фрагменты мозаики, 20-копеечную монету 1880 года выпуска, и металлический нательный крестик.

Все эти находки отправятся в музеи, руины законсервируют, судьбу их решат специалисты.





