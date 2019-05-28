28.05.2019, 15:52
В Москве открыли Музей русского зарубежья
ИА «Ореанда-Новости». На базе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына в столице открыли Музей русского зарубежья, сообщают РИА Новости.
Экспозиция музея посвящена истории русской эмиграции. Так, в музее можно будет узнать о разных этапах эмиграции, её развитии и становлении. В музее можно увидеть архивные документы, реликвии, а также инсталляции и мультимедийный контент.
Всего в новом музее свыше 1,2 тысячи экспонатов, которые передали в Дом русского зарубежья эмигранты и их потомки.
Экспозиция музея посвящена истории русской эмиграции. Так, в музее можно будет узнать о разных этапах эмиграции, её развитии и становлении. В музее можно увидеть архивные документы, реликвии, а также инсталляции и мультимедийный контент.
Всего в новом музее свыше 1,2 тысячи экспонатов, которые передали в Дом русского зарубежья эмигранты и их потомки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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