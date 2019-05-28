Экспозиция музея посвящена истории русской эмиграции. Так, в музее можно будет узнать о разных этапах эмиграции, её развитии и становлении. В музее можно увидеть архивные документы, реликвии, а также инсталляции и мультимедийный контент.Всего в новом музее свыше 1,2 тысячи экспонатов, которые передали в Дом русского зарубежья эмигранты и их потомки.