ИА «Ореанда-Новости» Корреспондент РИА Новости сообщил, что прощание с народной артисткой СССР, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек продолжалось более 3 часов.

Галина Волчек умерла 26 декабря от осложнений вследствие воспаления лёгких в возрасте 86 лет.

На церемонии прощания в числе прочих присутствовали актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, художественный руководитель театра МХТ имени Чехова Сергей Женовач, кинорежиссёр Александр Адабашьян, директор «Ленкома» Марк Варшавер, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, Карен Шахназаров, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Олег Меньшиков.

Телеграммы с соболезнованиями были получены от имени министра культуры Владимира Мединского, министра обороны Сергея Шойгу, московского градоначальника Сергея Собянина и других.

Выдающаяся артистка будет похоронена на Новодевичьем кладбище.