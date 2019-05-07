ИА «Ореанда-Новости» Фестиваль, посвящённый известным кинолентам Алексея Балабанова «Брат» 1997 года и «Брат-2» 2000 года, будет проведён 11 мая в парке «Россия – моя история» на ВДНХ в столице.

В сообщении организаторов мероприятия сказано: «Фестиваль приурочен к дате премьерного показа фильма о простом русском парне Даниле Багрове». «Брат-2» вышел в прокат 19 лет назад, но героя Сергея Бодрова-младшего любят, его цитируют и не забывают до сих пор».

Зрителям будут показаны оба ставших культовыми фильма, а также документальная кинокартина Дарьи Иванковой о Балабанове под названием «Алексей Октябринович», который был снят при поддержке вдовы режиссёра Надежды Васильевой. Организаторы фестиваля создали множество сувениров с кадрами из фильмов и цитатами из них. Вход на мероприятие свободный.