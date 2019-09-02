14 сентября в Большом зале пройдет гала-концерт в честь 150-выпуска Московской консерватории.



На историческую сцену выйдут студенты и аспиранты консерватории, чьи имена – это новые открытия для публики. Возможно, в будущем именно они будут полноправно собирать лучшие залы мирового масштаба. А сегодня они – яркие и творческие молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов, начинающие свою карьеру в стенах Московской консерватории.



В предстоящем концерте примут участие Анна Загородняя (меццо-сопрано), Семен Березин (фортепиано), Константин Хачикян (фортепиано), Василий Степанов (виолончель), дуэт в составе: Антон Моисеенко (кларнет) и Елена Моисеенко (фортепиано), дуэт в составе: Михаил Фейман (скрипка) и Яна Костина (фортепиано), ансамбль ударных инструментов «Drumartmusic» в составе: Иван Кокорин, Александр Выборнов, Янай Егудин, Марат Баймухаметов, Илларион Брусс, а также «Академия русской музыки» под управлением дирижера Ивана Никифорчина.



В программе – произведения Листа, Брамса, Верди, Россини, Псатаса и Б. Чайковского.