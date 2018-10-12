ИА «Ореанда-Новости». 22 октября в 19:00 к юбилею Юрия Айрапетяна в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского состоится концерт. В программе: И. С. Бах (Концерт фа минор для фортепиано с оркестром), Л. Бетховен (Концерт №4 для фортепиано с оркестром), П.И. Чайковский (Концерт №1 для фортепиано с оркестром), С.С.Прокофьев (Концерт №2 для фортепиано с оркестром). Участники - Концертный симфонический оркестр Московской консерватории (дирижёр - Анатолий Левин, солисты - Грант Айрапетян, Екатерина Леденева, Мария Бобрина, Андрей Булатов, Елена Лелидис, Анастасия Нестерова).



85-летие пианиста, профессора Московской консерватории, народного артиста Армении Юрия Айрапетяна отмечают его воспитанники разных лет. Музыкант, посвятивший всю жизнь педагогике – в начале в родном Ереване, а с 1993 года – в Московской консерватории, вырастил в своем классе успешных, востребованных артистов. Сейчас они рассеяны по всему миру, поскольку мастер-классы Ю. Айрапетяна пользуются огромным успехом. В одной из статей упоминался факт, что "корейские музыканты, с которыми Юрий Суренович проводил консультации, искренне сожалели, что профессор Айрапетян не кореец и приезжает в командировки не так часто".



85-летие пианиста, профессора Московской консерватории, народного артиста Армении Юрия Айрапетяна отмечают его воспитанники разных лет. Музыкант, посвятивший всю жизнь педагогике – в начале в родном Ереване, а с 1993 года – в Московской консерватории, вырастил в своем классе успешных, востребованных артистов. Сейчас они рассеяны по всему миру, поскольку мастер-классы Ю. Айрапетяна пользуются огромным успехом. В одной из статей упоминался факт, что "корейские музыканты, с которыми Юрий Суренович проводил консультации, искренне сожалели, что профессор Айрапетян не кореец и приезжает в командировки не так часто".

Ю. Айрапетян щедро делится своим концертным опытом: став лауреатом конкурса на V Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве и Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе, он выступал на многих сценах мира – от Шри-Ланки до Ирана, и, конечно, во всех европейских столицах.





В честь Ю. Айрапетяна прозвучит классика – фортепианные концерты Баха, Бетховена, Прокофьева и многое другое.



