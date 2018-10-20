20.10.2018, 00:44
В Москве пройдёт концерт памяти Дмитрия Когана
ИА «Ореанда-Новости». 27 октября в Московской консерватории вспоминают известного музыканта. В память о нём на сцену Малого зала выйдут известные музыканты, участники международных конкурсов и фестивалей – Алексей Лундин, Даниил Коган, Александра Федотова, Александр Поляков (скрипка), Игорь Федоров (кларнет), Яна Иванилова (сопрано) и другие. В концерте принимает участие Камерный оркестр “Московская камерата” под управлением художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного артиста России Николая Соколова.
“За свою короткую жизнь Дмитрий Коган успел подарить людям прекрасную музыку. Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому. Люди приходили на его концерты целыми семьями. Ему покорялись лучшие залы мира. Им восхищались все, кто хоть раз слышал его скрипку. Дмитрий Павлович не только дарил музыку со сцены. Он делал всё, чтобы она звучала по всей стране. Организовывал фестивали, участвовал в благотворительных акциях и искал одарённых детей, помогал им войти в прекрасный мир музыки. Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов”, – так говорится в сообщении на официальном сайте Правительства РФ.
“За свою короткую жизнь Дмитрий Коган успел подарить людям прекрасную музыку. Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому. Люди приходили на его концерты целыми семьями. Ему покорялись лучшие залы мира. Им восхищались все, кто хоть раз слышал его скрипку. Дмитрий Павлович не только дарил музыку со сцены. Он делал всё, чтобы она звучала по всей стране. Организовывал фестивали, участвовал в благотворительных акциях и искал одарённых детей, помогал им войти в прекрасный мир музыки. Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов”, – так говорится в сообщении на официальном сайте Правительства РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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