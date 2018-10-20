“За свою короткую жизнь Дмитрий Коган успел подарить людям прекрасную музыку. Он умел искренне и проникновенно передавать красоту и глубину произведений великих композиторов. И потому музыка, которую он исполнял, была близка и понятна каждому. Люди приходили на его концерты целыми семьями. Ему покорялись лучшие залы мира. Им восхищались все, кто хоть раз слышал его скрипку. Дмитрий Павлович не только дарил музыку со сцены. Он делал всё, чтобы она звучала по всей стране. Организовывал фестивали, участвовал в благотворительных акциях и искал одарённых детей, помогал им войти в прекрасный мир музыки. Дмитрий Коган останется в нашей памяти не только как выдающийся музыкант, но и как представитель замечательной музыкальной династии. Звук его скрипки навсегда останется в сердцах миллионов”, – так говорится в сообщении на официальном сайте Правительства РФ.