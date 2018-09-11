ИА «Ореанда-Новости». XIV Международный Осенний хоровой фестиваль имени профессора Б.Г. Тевлина пройдёт в Московской консерватории на прославленной сцене Большого зала с 24 сентября по 8 октября.



Каждый год выбирается сквозная тема, объединяющая программы концертов, построенных по принципу гала.



Каждый год выбирается сквозная тема, объединяющая программы концертов, построенных по принципу гала.

«В этот раз фестиваль посвящён 95-летию кафедры хорового дирижирования, объединяющей в себе как сохранение и преемственность традиций выдающихся хоровых мастеров, так и поиск новых современных горизонтов. Множество признанных хормейстеров, дирижёров, педагогов являются известными воспитанниками кафедры», – прокомментировал тему фестиваля его художественный руководитель, профессор Александр Соловьёв.





Линия преемственности кафедры уходит гораздо дальше, в конец XIX века, когда в только что открытой Московской консерватории стали создавать обязательный хоровой класс для студентов-третьекурсников. Но настоящей точкой отсчёта стал 1923 год, когда в структуру Московской консерватории влилась Государственная народная хоровая академия, бывшее Синодальное училище, где преподавали виртуозы хорового искусства – Н.С. Голованов, А.Д. Кастальский, Н.М. Данилин, П.Г. Чесноков, А.В. Александров и другие.





Откроет фестиваль 24 сентября знаменитый «Хор радио», ныне Академический Большой хор «Мастера хорового пения» РГМЦ, отмечающий в нынешнем сезоне 90-летие основания.



Коллектив выступит под управлением своего художественного руководителя – заведующего кафедрой хорового дирижирования Народного артиста РФ, профессора Льва Конторовича. Среди участников форума – как знакомые и любимые москвичами коллективы, такие как Камерный хор, Симфонический оркестр и Оркестр оперного театра Московской консерватории, Детские хоры «Весна» и «Аврора», так и гости: Муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», Тамбовский камерный хор имени С.В. Рахманинова, Концертный хор «Перезвоны» ДШИ имени М.И. Глинки (Санкт-Петербург).





На одной сцене получат возможность совместно продемонстрировать свой творческий потенциал профессиональный коллектив – Тульский государственный хор – и любители, Камерный хор Московского технологического университета. Среди зарубежных участников – Хор Вильнюсского университета «Pro Musica» (Литва), а также испанские дирижёры Борха Кинтас и Хосе де Фелипе, в прошлом воспитанники Московской консерватории.





В фестиваль также включены специальные проекты: мастер-класс американского дирижёра Джонатана Гриффита с Хором студентов кафедры хорового дирижирования, итогом работы которого станет совместное выступление 15 сентября в Большом зале консерватории (начало в 13.00). В рамках проекта «Ночь музыки» 4 ноября в Рахманиновском зале консерватории (начало в 22.30) московская публика сможет оценить звучание Камчатской хоровой капеллы, носящей ныне имя выпускника МГК Евгения Морозова.





В программах – впечатляющая антология музыки XVIII – XXI века: мировые и российские премьеры современных композиторов для различных составов – хора acappella, в сопровождении фортепиано, органа и симфонического оркестра.



Традиционно программы Международного Осеннего хоровой фестиваля – это яркие встречи с самобытными творческими коллективами – хоровое пиршество, доступное как знатокам, так и самой широкой публике.