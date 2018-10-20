ИА «Ореанда-Новости». 28 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории открывается Х Международный конкурс Московской консерватории исполнителей на духовых и ударных инструментах.



Учреждённый в 2009 году, конкурс проводится один раз в год по двум из девяти специальностей и духовому квинтету. В 2018 г. конкурсные испытания посвящены специальностям “ударные инструменты” и “духовой квинтет”.



Учреждённый в 2009 году, конкурс проводится один раз в год по двум из девяти специальностей и духовому квинтету. В 2018 г. конкурсные испытания посвящены специальностям “ударные инструменты” и “духовой квинтет”.

Цели и задачи конкурса: поднять престиж духовых и ударных специальностей; привлечь к ним внимание широкой публики; привлечь молодёжь к исполнительству на духовых и ударных инструментах; обратить более серьёзное внимание на профессиональную подготовку исполнителей на духовых и ударных инструментах; искать и поддерживать талантливых молодых музыкантов, помогать их профессиональному становлению; создать условия для творческого обмена, способствовать повышению уровня исполнительского мастерства молодых музыкантов, воспитанию их художественной и духовной культуры.





В качестве членов жюри приглашены ведущие отечественные и зарубежные музыканты.



Председатель жюри в номинации “Ударные инструменты” — Сергей Дурыгин (Российская Федерация); члены жюри: Валерий Барков (Российская Федерация), Маркус Леозон (Германия), Фредерик Макаре (Франция), Ади Мораг (Израиль), Золтан Рац (Венгрия), Александр Суворов (Российская Федерация).





Председатель жюри в номинации “квинтет деревянных духовых” — Игорь Дронов (Российская Федерация); члены жюри: Арно Девинь (Франция), Магнус Нильсон (Бельгия), Максим Рассоха (Беларусь), Патрик де Ритис (Австрия), Анастасия Табанкова (Российская Федерация), Ханяфи Чинакаев (Российская Федерация).





Более 20 молодых исполнителей, а именно 6 квинтетов деревянных духовых инструментов и 16 ударников из России, Тайваня и Германии будут бороться за победу в трёх турах. Торжественное открытие Конкурса состоится в Рахманиновском зале 28 октября.



В праздничной концертной программе примут участие члены жюри и лауреаты Конкурса прошлых лет. Закрытие конкурса пройдёт в Рахманиновском зале 2 ноября.









