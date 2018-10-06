ИА «Ореанда-Новости». 9 октября в Малом зале Московской консерватории Яна Иванилова представит программу “Испания – Франция”, в рамках которой прозвучат камерно-вокальные сочинения таких композиторов, как де Фалья, Родриго, Пуленк, Гранадос, Капле, Нин, Сен-Санс, Форе, Ан. Партию фортепиано исполнит заслуженная артистка России, профессор Елена Савельева. В концерте принимает участие – лауреат международных конкурсов, флейтист Андрей Санников.





“У Яны Иваниловой красивое, сильное и гибкое сопрано, которому подвластны и яркие краски, и нежные полутона. Она уверенно чувствует себя во всех регистрах, а совершенная техника позволяет ей сосредотачивать всё внимание на создании различных художественных образов — от трагического до согретого тёплым юмором”, — так отзывалась об Иваниловой газета “Культура”.





Яна Иванилова — заслуженная артистка России, одна из самых востребованных российских певиц. Окончила вокальный факультет Российской академии музыки имени Гнесиных (класс народной артистки РСФСР, профессора В.Н. Левко) и ассистентуру-стажировку Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (класс народной артистки СССР, профессора Н.Л. Дорлиак). Стажировалась в Вене у профессора И. Вамзер, а также занималась с профессором М. Девалюи в Монреале.





