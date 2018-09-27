ИА «Ореанда-Новости». 5 октября Алексей Мельников даст сольный концерт: на сцене Малого зала Московской консерватории имени П.И. Чайковского он исполнит сочинения Листа, Метнера и Рахманинова.





Алексей Мельников, будучи выпускником Московской консерватории, представителем прославленного класса профессора Сергея Доренского, уже неоднократно выступал на концертных площадках Альма-матер. Его собственный музыкальный мир, благодаря своему уникальному звуку и подходящему к нему репертуару, не только пришёлся по вкусу привередливым консерваторцам, но и обрел свою аудиторию.





Алексей Мельников родился в Москве. Учился в Московской средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных в классе Т. Шкловской. В 2008 году продолжил обучение в Московской консерватории в классе профессора С.Л. Доренского, занимаясь также у его ассистентов – Н. Луганского, П. Нерсесьяна, А. Писарева. Во время учёбы выдающийся молодой пианист принимает участие во многих престижных международных конкурсах, где завоевывает призовые места.





В 2017 году Мельников стал победителем II Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке, после чего выступил на сцене знаменитого Карнеги-холла. В том же году записал сольный альбом в сотрудничестве со звукозаписывающей студией Acousence rec, в который вошли сочинения Бетховена и Листа.