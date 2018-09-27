ИА «Ореанда-Новости». 14 октября — первый концерт уникального абонемента "Династия Юровских", который объединяет трёх известных дирижёров нашего времени, представителей одного семейства.



Юровские - Михаил, Владимир и Дмитрий - в течение одного сезона в рамках одного абонемента выступают впервые.



Важнейшим стимулом для них стала идея сыграть в каждой программе сочинения Владимира Юровского-старшего и таким образом проследить свои музыкальные истоки.



Юровские - Михаил, Владимир и Дмитрийв течение одного сезона в рамках одного абонемента выступают впервые.

Открывает серию программа с Михаилом Юровским и Симфоническим оркестром студентов Московской консерватории. В ней прозвучит музыка XX века.



Сюита для оркестра из балета «Чудесный мандарин» Белы Бартока, Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, в котором солирует победитель XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Дмитрий Маслеев. Пианист горячо откликнулся на приглашение и специально выучил это сочинение.





“Первый концерт немножко “хулиганский”, там много разудалых моментов — и в каденции у рояля, и у оркестра. Целый калейдоскоп событий в музыке, так что, слушая её, соскучиться невозможно”, — прокомментировал свои впечатления от музыки Маслеев.





Центром программы станет Четвёртая симфония Владимира Юровского-старшего.



Говоря о музыке своего отца, Михаил Юровский подчеркивает её самобытность, выраженную в ярком тематизме, мелодичности.





“Он свято верил, что романтическая устремлённость, гуманистичность и есть то, с чем нужно идти к публике”, — рассказал дирижёр. — Четвертая симфония создавалась летом 1969 года, и отец находился под впечатлением от событий 1968 года — ввода советских войск в Чехословакию. Выбор именно этой партитуры обусловлен тем, что Четвёртая симфония звучала в Москве давно, почти полвека назад, когда состоялась её премьера. И мне захотелось по-своему “прочесть” эту музыку”.





Параллельно с подготовкой программы Михаил Юровский проведёт в Московской консерватории серию мастер-классов для молодых симфонических дирижёров. А впереди концерты и мастер-классы Дмитрия Юровского (26 апреля он сыграет программу, посвящённую шекспировскому сюжету «Отелло») и Владимира Юровского (5 июля он исполнит музыку балета «Алые паруса» В. Юровского-старшего).