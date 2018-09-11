ИА «Ореанда-Новости». С 15 по 23 сентября 2018 года в стенах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского уже в пятый раз пройдет Международный конкурс органистов имени А.Ф. Гедике — выдающегося музыканта, композитора, пианиста и органиста, основателя московской органной школы, народного артиста России. Конкурс учрежден в 2008 году на базе Московской консерватории.



Среди задач, которые призван решить конкурс, — поддержка и помощь в профессиональном становлении молодым талантливым органистам, развитие органного исполнительства в России, развитие национального музыкального образования и систематизация творческих связей между музыкальными вузами России и зарубежных стран. Кроме того, важнейшей миссией является сохранение наследия русской музыкальной культуры и пропаганда современной отечественной органной музыки.

Программа конкурса традиционно включает как часто исполняемые произведения, способные продемонстрировать мастерство и исполнительский уровень участников, так и незаслуженно забытую органную музыку российских и зарубежных авторов.

В этом году в конкурсе примут участие молодые органисты из России, Украины, Венгрии и Польши. В жюри конкурса вошли ведущие российские органисты-педагоги, а также молодые концертирующие музыканты, которые уже через несколько лет будет представлять мировую органную элиту. Председатель жюри — основатель конкурса, профессор Наталия Гуреева-Ведерникова (Россия); члены жюри: Рубин Абдуллин (Россия), Иван Гавриков (Россия), Карина Горбанова (Россия), Фарида Нуруллоева (Россия), Андрей Романов (Украина), Андраш Дюла Сабо (Венгрия), Владимир Скоморохов (Россия), Анна Спирина (Россия), Даниель Яцек Стшондала (Польша) и Полина Чернышова (Россия). Туры и заключительный концерт лауреатов будут проходить в Большом Малом залах Московской консерватории.

23 сентября в стенах Большого зала консерватории состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов. В концерте примут участие лауреаты прошлых конкурсов – Константин Волостнов, Наталья Ужви, Анастасия Сидоркина, Мария Черепанова и Анна Орлова.

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