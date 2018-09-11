ИА «Ореанда-Новости». С 15 по 23 сентября 2018 года в стенах Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского уже в пятый раз пройдет Международный конкурс органистов имени А.Ф. Гедике — выдающегося музыканта, композитора, пианиста и органиста, основателя московской органной школы, народного артиста России. Конкурс учрежден в 2008 году на базе Московской консерватории.

Среди задач, которые призван решить конкурс, — поддержка и помощь в профессиональном становлении молодым талантливым органистам, развитие органного исполнительства в России, развитие национального музыкального образования и систематизация творческих связей между музыкальными вузами России и зарубежных стран. Кроме того, важнейшей миссией является сохранение наследия русской музыкальной культуры и пропаганда современной отечественной органной музыки.

Программа конкурса традиционно включает как часто исполняемые произведения, способные продемонстрировать мастерство и исполнительский уровень участников, так и незаслуженно забытую органную музыку российских и зарубежных авторов.

В этом году в конкурсе примут участие молодые органисты из России, Украины, Венгрии и Польши. В жюри конкурса вошли ведущие российские органисты-педагоги, а также молодые концертирующие музыканты, которые уже через несколько лет будет представлять мировую органную элиту. Председатель жюри — основатель конкурса, профессор Наталия Гуреева-Ведерникова (Россия); члены жюри: Рубин Абдуллин (Россия), Иван Гавриков (Россия), Карина Горбанова (Россия), Фарида Нуруллоева (Россия), Андрей Романов (Украина), Андраш Дюла Сабо (Венгрия), Владимир Скоморохов (Россия), Анна Спирина (Россия), Даниель Яцек Стшондала (Польша) и Полина Чернышова (Россия). Туры и заключительный концерт лауреатов будут проходить в Большом Малом залах Московской консерватории.

23 сентября в стенах Большого зала консерватории состоится торжественная церемония закрытия конкурса и награждение лауреатов. В концерте примут участие лауреаты прошлых конкурсов – Константин Волостнов, Наталья Ужви, Анастасия Сидоркина, Мария Черепанова и Анна Орлова.

 

Расписание

 

15

Суббота

10.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

I тур

16

Воскресенье

10.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

I тур

19

Среда

11.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

II тур

20

Четверг

10.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

II тур

22

Суббота

10.00

МАЛЫЙ ЗАЛ

III тур

22

Суббота

19.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

III тур

23

Воскресенье

19.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Церемония награждения и концерт лауреатов

 