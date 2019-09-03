ИА «Ореанда-Новости» 17 сентября – 9 октября в столице состоится XV Международный осенний хоровой фестиваль имени Б. Г. Тевлина, который получил название «Планета Шнитке».

В рамках фестиваля в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдут четыре концерта, на каждом из которых любители музыки смогут услышать произведения Альфреда Шнитке, который уделял большое внимание вокальным и хоровым сочинениям.

В фестивале будут участвовать ведущие профессиональные исполнительские коллективы России: академический большой хор «Мастера хорового пения», Государственная академическая капелла России имени А. А. Юрлова, Государственная хоровая капелла Республики Абхазия, Государственный академический Московский областной хор имени А. Д. Кожевникова, Московский государственный академический камерный хор. Кроме того, выступят известные детские хоры и студенческие коллективы из Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке и Петрозаводской консерватории.