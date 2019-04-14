ИА «Ореанда-Новости» ИА «Ореанда-Новости» Булкина Елизавета В Москве злоумышленник напал на артистку хора «Геликон-оперы» Меланию Заридзе, информацию подтвердили в театре. Отмечается, что на данный момент артистка находится в безопасности, её здоровью ничего не угрожает. Однако в театре отказались комментировать подробности инцидента до тех пор, пока ведётся расследование.

Нападение на женщину произошло вечером в субботу 13 апреля. По предварительной информации телеканала «360», на артистку напал поклонник.

Художественный руководитель театра Дмитрий Бертман в беседе с РИА Новости отметил, что в воскресенье Заридзе в спектакле не занята.