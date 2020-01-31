31.01.2020, 21:30
В Москве стартовал международный фестиваль Kinotavr.
ИА «Ореанда-Новости». Вчера, 30 января, в Москве стартовал международный фестиваль Kinotavr. Special Edition.
Открытие международного фестиваля было проведено в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Kinotavr. Special Edition продлится до 2 февраля. На протяжении этих дней в кинотеатре будут показаны премьерные и эксклюзивные фильмы, которые ещё не вошли в российский кинопрокат.
Kinotavr. Special Edition открылся с показа картины Сэма Мендеса «1917». Также в программу вошли фильмы «О бесконечности» Роя Андерссона, «Вишневый переулок, 7» Йонфаня, «Правда» Хирокадзу Корээда и другие.
По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, впервые за последние 15 лет появилась возможность продемонстрировать международную часть фестиваля.
Открытие международного фестиваля было проведено в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Kinotavr. Special Edition продлится до 2 февраля. На протяжении этих дней в кинотеатре будут показаны премьерные и эксклюзивные фильмы, которые ещё не вошли в российский кинопрокат.
Kinotavr. Special Edition открылся с показа картины Сэма Мендеса «1917». Также в программу вошли фильмы «О бесконечности» Роя Андерссона, «Вишневый переулок, 7» Йонфаня, «Правда» Хирокадзу Корээда и другие.
По словам президента «Кинотавра» Александра Роднянского, впервые за последние 15 лет появилась возможность продемонстрировать международную часть фестиваля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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