ИА «Ореанда-Новости». С 18 сентября по 14 ноября в Москве пройдет Третий фестиваль «Видеть музыку», один из крупнейших и наиболее статусных отечественных проектов в области музыкального театра. В нынешнем году, как и в прошлом, фестиваль станет частью Биеннале театрального искусства. Инициатор и организатор фестиваля «Видеть музыку» - Ассоциация музыкальных театров России. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ.



Третий фестиваль музыкальных театров России «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» собрал в своей афише более 30 спектаклей. Все стили и жанры, направления и течения, достижения и поиски современного российского музыкального театра представлены на этом смотре, который предлагает зрителям увидеть самые интересные современные российские музыкальные спектакли, а профессионалам не соревноваться в конкурсной борьбе, а объединяться в попытке сообща найти решение общих проблем.

На фестивале нет экспертного совета — театры сами решают, какой спектакль представить взыскательной столичной публике.

На фестивале нет жюри. Коллеги и зрители - вот главные судьи каждого спектакля.

На фестивале есть только одна премия — премия «ЛЕГЕНДА», которая вручается тем, перед кем преклоняются все — и профессионалы, и любители, и создатели современного российского музыкального театра, и его зрители.

«Мы говорим: «Коллеги, давайте доверять друг другу. Мы хотим увидеть то, что вы считаете самым главным своим свершением, что вы считаете своей сегодняшней художественной программой. Мы не хотим диктовать. Мы хотим услышать ваш голос. Понять, какими вы себя ощущаете», - говорит Президент АМТ Георгий Исаакян. - Наш фестиваль – это попытка вернуться к таким понятиям, как «театральное братство», «профессиональное сообщество». Мы устраиваем фестиваль «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» для того, чтобы развивать российский музыкальный театр. Для того, чтобы узнавать его и влюбляться в него. Для того, чтобы праздновать каждую его победу, радоваться каждому его успеху и восхищаться каждым его открытием».

Фестиваль «Видеть музыку» возник благодаря многолетней деятельности АМТ, в рамках которой сформировалось четкая задача: российскому музыкально-театральному пространству необходим общероссийский фестиваль–панорама, на котором все музыкальные театры имели бы возможность представить свои спектакли в общем художественном контексте сегодняшней театральной России. Каждому театру нашей огромной страны жизненно необходимо осознавать себя частью большой системы, показывая свои постановки столичным зрителям и получая анализ своего репертуара профессиональным сообществом. Благодаря фестивалю «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» театры получают возможность взаимодействовать, обмениваться опытом и решать общие проблемы и задачи.

Как и на предыдущих фестивалях, спектакли региональных театров будут представлены практически на всех оперных сценах Москвы: в Московском театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Новой опере», «Геликон-опере», Камерном музыкальном театре имени Покровского (новом филиале Большого театра), Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

Участниками третьего фестиваля станут театры из разных регионов России, которые будут показывать в Москве произведения самых разных стилей и жанров: оперы, балеты, мюзиклы, оригинальные хореографические и музыкально-драматические мультижанровые постановки. Однако программа фестиваля «Видеть музыку» - это не только спектакли, но и разнообразные культурно-просветительские проекты. В рамках фестиваля будет представлена уникальная программа «Барокко в современном музыкальном театре», включающая в себя Академию старинной оперы «OPERA OMNIA» с мастер-классами всемирно известного арфиста, специалиста по барочной музыке Эндрю Лоуренса-Кинга, лекцию Эндрю Лоуренса-Кинга и Георгия Исаакяна о вопросах режиссуры в старинной опере в современном музыкальном театре. Также в рамках этой программы состоится премьера оперы Клаудио Монтеверди «Орфей» в постановке Георгия Исаакяна в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац, и ряд специальных художественно-выставочных проектов. Искусству дирижирования будут посвящены мастер-классы маэстро Симоне Фермани – профессора Миланской консерватории, дирижёра и единственного из живущих в наше время прямых потомков великого Джузеппе Верди. Пройдёт несколько круглых столов, среди которых будут встречи с крупнейшими режиссёрами современного музыкального театра: Георгием Исаакяном, Александром Тителем и Дмитрием Бертманом и их учениками, которые обсудят будущее нового поколения оперных режиссеров. В рамках детской программы фестиваля в Москве выступит израильский театр «Поезд» и немецкий театр «Ташен-опера».

Афиша фестиваля и информация о билетах – на сайте «Видеть музыку» (по ссылке).



