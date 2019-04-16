ИА «Ореанда-Новости». Традиционная весенняя профилактическая уборка памятников начали коммунальные службы столицы. За их работой пристально наблюдают специалисты городского департамента культурного наследия. Ведь многие памятники и малые архитектурные формы являются объектами культурного наследия.

В пресс-службе департамента сегодня рассказали о том, что одним из первых профилактической чистке подвергся в этом году памятник Пушкину на одноимённой площади.

«Недавно он пережил, по сути, своё второе рождение - был полностью отреставрирован и предстал перед москвичами ровно в таком виде, каким его увидели современники более века назад», - сообщили в пресс-службе.

Здесь отметили также, что за монументом необходим особенный уход. Его покрытие предусматривает обработку по специальной методике. Её разработали в Мосгорнаследии и опробовали в этом году впервые.

Отмечается, что подготовка к профилактической чистке проходит в несколько этапов. На подготовительном этапе специалисты оценивают общее состояние скульптуры. Памятник фотографируют, отслеживают проблемные участки, состояние сплава и другие детали. Затем преступают к клининговым работам. Скульптуру покрывают специальной пеной.

Специалисты Мосгорнаследия отмечают, что бытующий миф о том, что памятники моют, чуть ли не средством для мытья посуды, не имеет под собой никакой реальной основы.

На практике очистка производится мягкими кистями, а затем пена смывается водой. Таким методом удаётся очистить памятники от налёта вызванного оседанием копоти от выхлопных газов атотранспорта, других органических и неорганических загрязнений.

После высыхания многие памятники покрывают дополнительным слоем воска. Это помогает противостоять коррозии сплавов. В случае с памятником Пушкину, такая процедура не понадобилась, так как он лишь недавно претерпел реставрацию.

Бронзовая скульптура великому русскому поэту была создана Александром Опекушиным в 1880 году. Памятник первоначально установили 6 июля того же года на Тверском бульваре. В 1950 году памятник переместили на противоположную сторону Страстной площади, которая сегодня носит имя поэта.