ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лекция о правильном способе приспособления человеческого организма на отдыхе пройдёт 19 мая в московском парке «Зарядье» как часть программы «Бегу к врачу». На столь частые вопросы как собрать эффективную переносную аптеку в дорогу, о том, как избегать акклиматизации и на какие параметры отлей и мотелей стоит обращать внимание будет отвечать доктор медицинских наук Елена Петряйкина. Она является одним из лучших московских специалистов в области детской эндокринологии и главный медработник городской клинической больницы святого Владимира.

На сайте портала московской мэрии уже были даны некоторые разъяснения по поводу предстоящего мероприятия, что оно необходимо для помощи семьям проводить хороший отдых. Для достижения подобной цели необходимо иметь должную подготовку, а именно пройти консультацию с нужными медицинскими специалистами, распланировать места проведения отпуска, своевременная вакцинация всех участников поездки, наличие переносной аптечки включающая себя все необходимое, включая необходимых препаратов в случае наличия каких-либо врождённых заболеваний у кого-либо из путешественников.

Так же Елена рекомендовала стараться не допускать стрессовых ситуаций в том числе посредством постепенного привыкания к новой местности. Этого можно достичь в том числе благодаря не быстрому, но постепенному увеличению нагрузок на новом месте. К примеру, приехав в Египет не стоит сражу же бежать на пирамиды, параллельно закупаюсь огромным количеством сувениров. Разумнее будет слегка подождать и отдохнуть, пока тело не привыкнет к новой местности и к новому часовому поясу. Такая же процедура должна быть проделана и по возращению домой, дабы избежать лишних проблем со здоровьем. Так же был дан совет семьям, у которых есть малолетние дети. С ними лучше не уезжать куда-либо более, чем на две или три недели, в противном случае дорога обратно покажется малышам настоящим испытанием

«Бегу к врачу» это название просветительской программы, которая рассказывает о нынешней медицине и посвящена человеческому здоровью. Ранее уже проходила другая лекция, посвященная различным зависимостям в крупных метрополиях.