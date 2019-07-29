ИА «Ореанда-Новости». В столице в Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдёт выставка фотографа Гарри Бенсона «The Beatles и не только», пишет «Интерфакс».



На выставке можно будет увидеть фотографии группы в период с 1964 по 1966 год. Отмечается, что именно эти годы стали самыми продуктивными для музыкантов. На выставке будут легендарные кадры группы с боксёром Муххамедом Али, а также «Битва подушками» — это фото, которое включили в «100 самых влиятельных фотографий» журнала Time.



Выставка пройдёт с 19 сентября по 19 января. В рамках выставки состоятся авторская экскурсия, творческая встреча с Гарри Бенсоном и автограф-сессия.