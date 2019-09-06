Данное мероприятие стало возможным благодаря средствам, выделенным президентским грантом.

Выставка творческих работ Веры Хайрутдиновой называется «Яркие краски мира». Здесь представлены как живописные полотна, так и фотоматериал автора. Вера Хайрутдинова творит в разных жанрах – она художник, фотограф, дизайнер, а также член Союза художников России и Международной ассоциации дизайнеров IIDA. Она неоднократно выставлялась не только в России, но и за её пределами. Как художник она смогла выразить себя в столице – здесь она закончила Международную школу дизайна, Московский архитектурный институт и акварельную школу Сергея Андрияки.

Излюбленными мотивами в живописи у автора являются натюрморт и пейзаж. Помимо масляной живописи она охотно пишет акварельными красками. Наиболее популярные сюжеты в произведениях Хайрутдиновой – это пейзажи в летний и осенний период времени года. Несмотря на то, что художница много путешествует, своё предпочтение она отдаёт природе родного края. Не только картины, но и фотографии мастера наполнены светом и воздухом.

Работа выставки «Яркие краски мира» продлится до 19 сентября текущего года. Посетителей тюменского музея ожидает не только экспозиция, но мастер-классы от Веры Хайрутдиновой. По информации, представленной департаментом культуры города Тюмени, 7 сентября состоится мастер-класс по фотографии, а на следующий день – по живописному искусству. Оба практических занятия запланированы на полдень. Напомним, что выставка открылась в рамках гранта президента Российской Федерации, призванного поддержать творческие проекты в искусстве и культуре, имеющие значение общенационального масштаба.