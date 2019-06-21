ИА "Ореанда-Новости" Впервые в городе Москве будет презентована персональная выставка авангардиста русско-грузинского направления Кирилла Зданевича. Экспозиция под названием «Кирилл Зданевич. Тифлис – Москва» открылась на днях в Государственном музее Востока.

Кирилл Зданевич вместе со своим младшим братом Ильёй открыли для российского зрителя творчество известного грузинского художника Нико Пиросмани. Несмотря на то, что Кирилл Зданевич является участником многочисленных выставок авангардистов начала прошлого века, персональной развески в столице у художника никогда не было. По словам куратора выставки Светланы Хромченко, причина сложившейся ситуации кроется отчасти в том, что Зданевич много времени уделял творчеству Нико Пиросмани.

В Государственном музее Востока зрители смогут оценить творческое наследие Зданевича в полной мере. Здесь представлены ранние работы художника, относящиеся к периоду 1910-1920-х годов: зарисовки родного для Зданевича города Тифлиса и наброски из парижской жизни, оценённые в своё время Пабло Пикассо. Картинный ряд сопровождают фотографии и документальные источники, связанные с творчеством и личной жизнью Кирилла Зданевича.

В конце 1940-х годов Зданевича отправляют в ссылку. Реабилитировав своё имя, художник вновь направляется в Тифлис, где продолжает писать картины. По мнению искусствоведов, работы этого периода удивительно перекликаются с творчеством Пиросмани. Куратор выставки отмечает, что Зданевич после ссылки изменил собственный стиль в работе, однако, по-прежнему, от его работ веет оптимизмом.