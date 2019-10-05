Парку победы исполнилось тридцать четыре года.

В торжественных мероприятиях приняли участие почётные гости, ветераны боевых действий и представители молодёжных организаций Нижегородской области. Днём состоялся митинг, свои выступления показали воспитанники кадетских и спортивных учреждений. Подготовили свою программу и артисты народных жанров. В завершении праздника состоялось угощение всех желающих солдатской кашей.

Парк Победы расположен на территории Нижневолжской набережной в районе Гребного канала. Парк был открыт 5 октября 1985 года в честь сорокалетия победы в Великой Отечественной войне. Особенностью парка стала установка на его территории самолёта МиГ-27, танка Т-10, миномёта и зенитной автоматической пушки С-60. Эти модели боевой техники были установлены семь лет назад. В октябре 2012 года в парке была торжественно открыта аллея ветеранов. Годом спустя открыли памятник советскому военачальнику, Герою Советского Союза Василию Маргелову. По состоянию на 1 ноября 2013 года на территории Парка победы было размещено тридцать четыре единицы техники, а также были возведены открытие тематические экспозиции «Рубеж обороны» и «Солдатский привал». С первого дня основания парка он стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей Нижнего Новгорода.

Стоит также отметить, что в 2014 году местными властями было принято решение реконструировать территорию парка и расширить её, однако, к реализации намеченных планов так и не приступили.