23.06.2018, 12:07
В ночь на 24 июня в Петербурге пройдёт праздник "Алые паруса"
ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздник выпускников «Алые паруса» в 2018 году обещает быть феерическим зрелищем, собственно, как и каждый год. Это одно из самых масштабных мероприятий Северной столицы. В этом году выпускникам и горожанам придётся потесниться, ведь насладиться праздником придут не только туристы, но и многочисленные футбольные болельщики, который прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу.
Начало большого праздника запланировано на 22:00, но за два часа до праздничного концерта стартует осуществление входа на Дворцовую площадь по билетам. Параллельно концерт будет проходить на Стрелке Васильевского острова. Ведущими шоу в этом году станут Иван Ургант и Дарья Александрова. Большое количество популярных артистов выступят перед выпускниками и другими гостями мероприятия, среди них: Алсу, Баста, Вика Дайнеко, Каста и многие другие. Сценарий праздничного концерта содержит в себе шесть частей, каждая из которых раскрывает определённый этап пути.
По завершению концерта, начнётся самое главное шоу, ради которого ежегодно в центре Санкт-Петербурга собираются около ста тысяч людей – в 00:50 по Неве под классическую музыку проплывёт Tre Kronor с поднятыми алыми парусами. Затем самые стойкие смогут насладиться исполнением молодых музыкальных коллективов, которые будут развлекать местных жителей и гостей города до четырёх утра.
23 июня в Петербурге запрещена продажа алкоголя за исключением стадиона, расположенном на Крестовском острове, а также фан-зоны на Конюшенной. Употребить спиртные напитки желающие смогут в кафе и ресторанах.
В ночь с 23 на 24 июня метрополитен будет работать без перерыва. Также в городе всю ночь будут ездить десять дополнительных автобусов. Отметим, что на Невском проспекте, Дворцовом и Биржевом мостах, а также Биржевой площади будет ограничено движение с 17:30 23 июня до 06:00 24 июня. Кроме того, расписание разводки мостов буде изменено. Троицкий мост закроют для пешеходов и транспорта с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.
Начало большого праздника запланировано на 22:00, но за два часа до праздничного концерта стартует осуществление входа на Дворцовую площадь по билетам. Параллельно концерт будет проходить на Стрелке Васильевского острова. Ведущими шоу в этом году станут Иван Ургант и Дарья Александрова. Большое количество популярных артистов выступят перед выпускниками и другими гостями мероприятия, среди них: Алсу, Баста, Вика Дайнеко, Каста и многие другие. Сценарий праздничного концерта содержит в себе шесть частей, каждая из которых раскрывает определённый этап пути.
По завершению концерта, начнётся самое главное шоу, ради которого ежегодно в центре Санкт-Петербурга собираются около ста тысяч людей – в 00:50 по Неве под классическую музыку проплывёт Tre Kronor с поднятыми алыми парусами. Затем самые стойкие смогут насладиться исполнением молодых музыкальных коллективов, которые будут развлекать местных жителей и гостей города до четырёх утра.
23 июня в Петербурге запрещена продажа алкоголя за исключением стадиона, расположенном на Крестовском острове, а также фан-зоны на Конюшенной. Употребить спиртные напитки желающие смогут в кафе и ресторанах.
В ночь с 23 на 24 июня метрополитен будет работать без перерыва. Также в городе всю ночь будут ездить десять дополнительных автобусов. Отметим, что на Невском проспекте, Дворцовом и Биржевом мостах, а также Биржевой площади будет ограничено движение с 17:30 23 июня до 06:00 24 июня. Кроме того, расписание разводки мостов буде изменено. Троицкий мост закроют для пешеходов и транспорта с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.
Источник: ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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