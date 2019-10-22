ИА «Ореанда-Новости». Посетить бесплатные киносеансы можно будет с 9 по 30 ноября.

Акция пройдёт в сети столичных кинотеатров «Москино». В них покажут экранизации нескольких произведений, написанных руками русских писателей. Кинопоказы пройдут с 9 по 30 число следующего месяца.

Информацию опубликовал на своём сайте мэр столицы.

Акция пройдёт в кинотеатрах «Звезда», «Факел» и «Юность». Для прохода в зал не нужна плата или дополнительная регистрация.

Показаны будут фильмы, снятые на основе произведений «Вий» и «Майская ночь, или Утопленница» Чехова, «Гроза» Островского, «Идиот» Достоевского, и «Три толстяка» Юрия Олеши.

Расписание можно будет уточнить на сайте «Москино».