2 ноября, суббота, 20:00

Флейта, орган и Властелин колец. Гендель, Лист, Моцарт, Марко Ло



Вечер музыки для флейты и органа вновь продемонстрирует их прекрасное сочетание в ансамбле. В дуэте объединятся Италия и Россия: флейтист Лука Маньи и органистка Лилия Печенкина. Инструменты прозвучат соло и в ансамбле, представив не только хорошо известные сочинения, но и поразив публику неожиданными открытиями. Прозвучит знаменитая Фантазия и фуга на тему BACH Листа – мотив, последовательность нот которого складываются в фамилию известного всем немецкого гения. Впервые его использовал сам Иоганн Себастьян в «Искусстве фуги», а в дальнейшем мотив пользовался огромной популярностью у композиторов последующих столетий. Аллегро из знаменитой Шестой симфонии Видора для органа. В ансамбле с флейтой прозвучат хиты Генделя, Моцарта и знаменитая миниатюра «Сиринкс» великого импрессиониста Дебюсси. В основе пьесы – сюжет древнегреческого мифа о любвеобильном боге Пане и речной нимфе Сиринкс. Безусловное открытие – сочинение Йоханна Петера Хартманна, малоизвестного в России композитора, прапрадеда культового режиссера Ларса фон Триера. И, наконец – волшебный мир «Властелина колец». «Сон Бильбо» – сочинение нашего современника, пианиста, органиста и композитора Марко Ло Мушо, вдохновленного бестселлером Джона Толкина. Флейта, орган и Властелин колец – уникальная концертная программа на любой вкус.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Лука Маньи, флейта

Италия

Лилия Печенкина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



3 ноября 2019, воскресенье, 16:00

Органный концерт «Отцы и дети: Иоганн Себастьян Бах,

Карл Филипп Эммануил Бах»

Органные опусы и ансамблевые сочинения великого Баха и его старшего и самого успешного сына – Филиппа Эммануила. Все сыновья Иоганна Себастьяна, а было их шестеро, стали музыкантами, которых он выучил сам. Четверо стали хорошими профессионалами, существенно повлиявшими на развитие европейской музыки, но даже сам Иоганн Себастьян Бах не знал при жизни такой славы, которой достиг Филипп Эммануил. Гайдн и Моцарт считали его композиторский уровень недостижимым для себя. «Мы все дети, а он отец» – восторженно говорил о нём Моцарт. Отцы и дети – концерт молодых и ярких петербургских музыкантов, скрипачки Вероники Григорьевой и органистки Алие Абдурашитовой.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Вероника Григорьева, скрипка

Алие Абдурашитова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



9 ноября 2019, суббота, 20:00

Бах и романтический орган. Бах, Мендельсон, Франк

Барокко и Романтизм. Связь времен. Лучшие сочинения Баха, гения, востребованного во все времена, прозвучат в соседстве с музыкой его соотечественника, великого немецкого романтика Мендельсона. Феликс Мендельсон – первооткрыватель Баха в XIX веке, он продолжил традиции великого учителя, привнося в них неповторимый дух своего времени. Еще один последователь Баха, глава французской романтической школы Сезар Франк, в течение всей своей жизни неизменно опирался на его творчество. Глобальное полифоническое мышление Франка в сочетании с романтическими приемами изложения создали свой неповторимый стиль. Французскую тему завершает Жан Ален – выдающийся композитор XX столетия, поражающий оригинальностью мышления и самобытным языком высказывания. Бах и романтический орган – программа известной петербургской органистки Елены Антипиной.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Елена Антипина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

10 ноября 2019, воскресенье, 16:00

Органный концерт «Полеты с Бахом и Шагалом»

Загадочная атмосфера барокко и безумные ритмы современности. Гендель. Бах. Телеман. Орган соло и поражающие тембровой новизной транскрипции для трубы в сопровождении органа. Скачок во времени – постмодернистский шедевр выдающегося чешского композитора Петра Эбена – цикл «Окна», написанный для органа им трубы под впечатлением от уникальных витражей, созданных Марком Шагалом в соборе Иерусалима. Всем известно, как гениальный художник любил отправлять в полеты героев своих картин. Особенно влюбленных… Полеты с Бахом и Шагалом. Орган и труба – уникальный концерт петербургских музыкантов Николая Странатковского и Лилии Кузнецовой.

Исполнители:

Лилия Кузнецова (орган)

Николай Странатковский (труба)

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



16 ноября 2019, суббота, 20:00

Ave Maria и мелодии любви. Вокальный ансамбль и орган.

Бах, Дебюсси, русские народные песни

Мелодии любви. Концерт уникального вокального коллектива Акапеллика и блестящей органистки Марии Лобецкой. Это обращение к Богородице в старинном византийском распеве и Ave Maria, песня материнской любви и колыбельная, а также чудесная миниатюра британского композитора-романтика, сэра Эдварда Элгара Salut d’Amour. «Приветствие любви» было написано 1888 году для скрипки и фортепиано во время помолвки с Кэролайн Эллис Робертс, известной писательницей, которой сэр Эдвард давал уроки музыки. Он преподнёс невесте своё сочинение как подарок на обручение. Посвящение: à Carice – является комбинацией двух имен: Кэролайн и Эллис.



Бах и Дебюсси, Гуно и Шоненбек – истинный праздник самых разнообразных стилей и эпох. Главный участник проекта – вокальная группа АКАПЕЛЛИКА работает в самом живом, натуральном и экологичном жанре, применяя для создания музыки исключительно возможности человеческого голоса. Жанр акапелла сегодня – одно из наиболее бурно развивающихся направлений в современной музыке. Группа Акапеллика создаёт композиции в стиле contemporary acapella, сочетая в своем творчестве приемы разных направлений современной музыки. Мелодии любви – прекрасный подбор лучших сочинений мирового музыкального репертуара.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Группа Акапеллика

Мария Лобецкая, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

17 ноября 2019 воскресенье, 16:00

Обрученные с музыкой. Бах и Вивальди.

Бах и Вивальди — два гения, Богом обрученные с музыкой. Две ярчайшие звезды на небосводе Германии и Италии, взошедшие в блистательную эпоху барокко. Парадоксально, но оба этих гения были преданы забвению. Бах вернулся к нам в XIX столетии благодаря Мендельсону, а Вивальди лишь в XX… Кстати, многие сочинения рыжего аббата стали хорошо известны по гениальным транскрипциям Баха! Ни разу не встретившись на сравнительно небольшом пространстве Европы, они были связаны незримой нитью: Бах искренне восхищался творчеством своего итальянского современника, создавая чреду удивительных органных транскрипций его инструментальных концертов просто ради удовольствия. Неудивительно, что даже сейчас восхищенная публика нередко приписывает ряд подобных опусов именно Баху, а не Вивальди! Никогда не встречаясь, они по умолчанию стали сотворцами шедевров, проверенных временем.

Обрученные с музыкой гении встретятся лицом к лицу в концерте.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Полина Фоминцева, скрипка

Наталья Михайлова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

23 ноября 2019, суббота, 20:00

Музыка в сумерках. Кларнет & Орган

Музыка в сумерках – удивительный концерт, который завораживает не только уникальностью репертуара Короля инструментов и не только необычным сочетанием органа и кларнета: особая атмосфера возникает здесь и сейчас от того, что музыка звучит в полумраке. Проект Кларнет & Орган был создан двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской Академии музыки имени Гнесиных Егором Колесовым (орган) и Русланом Шмельковым (кларнет). Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Новыми гранями заиграют в сопровождении органа Larghetto из кларнетового квинтета Моцарта и три этюда в форме канона для педального фортепиано Шумана. В этот вечер будет представлено творчество композиторов самых разных эпох и стран – Шумана, Форе, Дебюсси. Открытием для публики станут интереснейшие опусы малоизвестных в России композиторов, в числе которых Карлсен, Барланд, Мэтью и другие. Сольный орган представлен сочинениями Пярта и Танеева.

В темноте будете только вы, музыка и ваше воображение…



Исполнители

Лауреаты международных конкурсов

Руслан Шмельков - кларнет

Егор Колесов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

24 ноября 2019, воскресенье, 16:00

Органный концерт «Пульс жизни. Бах, Гуно, Татаринов»

«Пульс жизни» – программа петербургских музыкантов Екатерины Маришкиной, Марка Таубе и Дарьи Росицкой, представляющая лучшие сочинения разных эпох, от Иоганна Себастьяна Баха до нашего современника Ивана Татаринова.

Токката и фуга ре минор BWV 538, «Дорийская» написана во время пребывания Баха в Веймаре в 1707-1718, в период расцвета творческой зрелости музыканта. Считается, что Бах исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. В «Дорийской» явственно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Иоганн Себастьян основательно изучал, сделав ряд уникальных органных транскрипций неистового венецианца.

Другой шедевр — самый известный номер Страстей по Матфею, пронзительная по накалу драматизма и гениальная по средствам музыкальной выразительности ария Erbarme dich. Звучание музыки Баха и Пьяццоллы в одном концерте стало достаточно частым явлением — в 1933 году Астор начал обучаться у венгерского пианиста Белы Вильда, одного из учеников Рахманинова, о котором Пьяццолла позже сказал: «Благодаря ему я на всю жизнь полюбил Баха». Под влиянием баховской полифонии Пьяццолла создал особую музыкальную форму — танго-фугу, явив миру уникальный стиль музыки XX века, полный драматизма и страсти, лирики и меланхолии.

В концерте прозвучат самые энергетически «цепляющие» пьесы мастера: Libertango и Milonga, а также Ave Maria. Погружение в космические ритмы вселенной продолжит сочинение Ивана Татаринова «Пульс жизни». «Биение пронизывает все. Без ритма космоса бытие невозможно. Мириады жизней пульсируют в потоке мироздания, каждая из них вспыхивает ярким сиянием и угасает... Вселенная дышит» — делится своими мыслями молодой композитор и органист, ныне проживающий в США, где он с успехом реализует свои творческие проекты. Пьеса Татаринова (1992*) The Pulse of Life, написанная в 2015 году, погрузит публику в удивительное состояние унисона с бесконечностью.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Марк Таубе, скрипка

Лауреаты международных конкурсов

Дарья Росицкая, меццо-сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





30 ноября 2019, суббота, 20:00

Римско-католический храм Матери Божией Лурдской

Франция. Импрессионизм. Голос и орган

Голос и орган. Изысканная программа, представляющая широчайших спектр сочинений французских композиторов-романтиков и импрессионистов. Арии из опер Гуно, Галеви и Годара, изысканные вокальные миниатюры Равеля и Сен-Санса. Органная транскрипция популярнейшей фортепианной прелюдии Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» и два контрастных опуса Орфея из Сент-Клотильд, главы французской романтической школы Сезара Франка. Один из самых знаменитых учеников Франка – Луи Вьерн. Гимн солнцу – одна из уникальных пьес этого гениального французского органиста и композитора. Слепой от рождения музыкант в своих сочинениях продолжил традиции своих великих учителей-предшественников – Франка и Видора, которые прославились своими опусами для «симфонического» органа. ФРАНЦИЯ. IMPRESSION. Голос и орган – программа Марии Литке и Дарьи Меерковой, любимых публикой петербургских музыкантов.

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов

Солистка Михайловского театра

Мария Литке, сопрано

Лауреат Всероссийского и международного конкурсов

Дарья Мееркова, орган, Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)