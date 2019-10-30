3 ноября 2019, воскресенье, 20:15

Органный концерт. Бах, Мендельсон, Брамс, Таривердиев

IK² – интригующее название концерта, смысл которого раскрывается весьма просто. За органом две Ирины, чьи фамилии начинаются на букву К! Лауреаты международных конкурсов Ирина Козлова и Ирина Климова выступят как соло, так и в четыре руки и ноги, представив публике уникальные дуэты малоизвестного в России композитора-романтика Адольфа Фридриха Хессе. В яркой и изысканной программе – непременный Бах и его предшественник Букстехуде. Немецкую барочную линию продолжат великие романтики, совершившие настоящий взрыв в органной жизни XIX столетия. Это Мендельсон, создавший романтический вариант органной сонаты, и Брамс, возродивший столь популярный у его великих предшественников жанр хоральной прелюдии. Особая изюминка концерта – знаменитое Basso ostinato из органного концерта Таривердиева «Полифоническая тетрадь». Непревзойденный мастер саундтреков владел органом и в течение жизни создавал для него шедевры, проверенные временем. И, наконец, премьера. Прелюдия и Хорал молодого композитора Дениса Великанова – пьесы, отобранные для обязательного исполнения на органном конкурсе «Байкальская токката». IK² – лучшие сочинения мирового органного репертуара в исполнении молодых талантливых представительниц петербургской школы.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Ирина Климова, орган

Ирина Козлова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



4 ноября 2019, понедельник, 14:00

Каникулы с Петей и волком: сказка под орган. Концерт для детей и родителей

Сказка для симфонического оркестра Сергея Прокофьева «Петя и волк» в органном переложении Марии Лобецкой в простой и увлекательной форме познакомит публику всех возрастов с богатой палитрой красок Короля инструментов – органа. Картину дополнят лучшие сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Леона Боэльмана и Эдварда Грига. За органом – лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая. Сказку расскажет ведущий Орф педагог и методист России Елена Забурдяева.

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; ограничений по возрасту нет, рекомендовано для всех категорий зрителей старше четырех лет .

8 ноября 2019, пятница, 20:15

Органный концерт «Триумф Германии: Кребс, Бах, Шуман, Лист»

Известная петербургская органистка Виктория Шорохова приглашает погрузиться в долгую историю истинной королевы органа – Германии. Прозвучит трио-соната и хоральная обработка непременного участника практически всех органных концертов – Баха. Людвиг Кребс — любимый, самый успешный и талантливый ученик Баха, сочинения которого редко звучат в России, будет представлен одной из самых ярких хоральных прелюдий. Баховскую эстафету примет ярчайший представитель немецкого романтизма Роберт Шуман, обратившийся к жанрам и формам, в которых творил Иоганн Себастьян. Им был создан органный цикл из шести фуг на имя BACH ор.60, одна из которых прозвучит в концерте. Обращение Ференца Листа к великому кантору представят Вариации на тему Баха: в основе сочинения лежит первый хор из Кантаты BWV 12 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, являющийся своеобразным прообразом Crucifixus из гениальной баховской Мессы си минор. Триумфы Германии – органная панорама от Баха до Листа.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Виктория Шорохова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



9 ноября 2019, суббота, 20:15

Органный концерт «Неукротимое барокко: Германия и Италия»

Муффат, Бах, Гендель, Вивальди

Барокко. Непредсказуемое. Загадочное. Завораживающее золотом и огнями фейерверков.



В программе концерта — шедевры для гобоя в сопровождении органа и сольные органные хиты одной из самых ярких и противоречивых эпох в истории человечества. В каждой стране этот роскошный стиль формировался по своему, но наибольшее количество проверенных временем музыкальных шедевров было рождено в Германии и Италии. За один вечер перед публикой пронесется неудержимый музыкальный поток неукротимого Барокко. Германия — Бах, Гендель и Бем, Италия – Вивальди, Марчелло и Мартини. Неукротимое барокко – новая концертная программа петербургских музыкантов Ольги Котляровой и Александра Трофименко.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Артём Трофименко, гобой

Ольга Котлярова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



15 ноября 2019, пятница, 20:15

Сердце органа: Бах, Моцарт, Брамс, Регер

По своим неисчерпаемым возможностям, орган может соперничать с целым симфоническим оркестром. В концерте одной из самых известных органисток старшего поколения Регины Каменщиковой будут продемонстрировано все звуковое и тембровое богатство Короля инструментов. Представленная в концерте панорама органной Германии от барокко до романтизма погрузит публику в своеобразие различных стилей и жанров. Линию символической Мекки всех органистов, Баха, продолжит Макс Регер, в наследии которого – свыше 200 органных сочинений. Именно этот блестящий музыкант и композитор в XIX веке возродил орган, инструмент, который после Баха практически не был ведущим в творчестве кого-либо из многочисленной рати композиторов того времени. Своеобразен и самобытен органный почерк Брамса, в творчестве которого объединились самые разные традиции немецкой композиторской школы – это музыка вечности, в любые эпохи вызывающая самые чистые и светлые эмоции. Особый гость концерта – Моцарт, мало написавший для органа, но сделавший это абсолютно гениально. Сердце органа – лучшие сочинения для Короля инструментов.

Исполнитель:

Регина Каменщикова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



16 ноября 2019, суббота, 20:15

Голос и орган. Бах, Чайковский и карпатские медитации.

Бах, Чайковский и карпатские медитации – концерт дуэта петербургских музыкантов Анастасии Гиль и Яны Тромбинской. Божественное сочетание голоса и органа в неповторимой акустике одного из самых красивых католических храмов города, и, конечно, орган соло. Органные хиты Баха: один из лучших образцов хоральной обработки, в которых великому мастеру не было равных, и гениальное органное переложение одного из самых популярных струнных концертов Вивальди, творчеством которого Бах неизменно восхищался. Малоизвестные публике этюды Шумана, написанные для педального фортепиано, и прочно вошедшие в органный репертуар. Фрагмент органной симфонии великого французского органиста и композитора Луи Вьерна, открывшего новую страницу мировой органной истории. Причудливая и изысканная красота барочных арий из мирового вокального репертуара представлена сочинениями Каччини, Вивальди и Бенчини. Романтическая нота концерта – романсы Шумана, Чайковского и Рахманинова. Особая интрига – экзотическая Бурлеска из Шестой органной сюиты «Карпатские медиации» Валерия Кикты.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Анастасия Гиль, сопрано

Яна Тромбинская, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





22 ноября 2019, пятница, 20:15

Загадки Севера. Кларнет&Орган

Григ, Нильсен, Рахманинов, Глазунов, Шостакович

Музыка Севера – самобытная, неординарная программа петербургских музыкантов Руслана Шмелькова и Егора Колесова, известных публике ошеломляющими сюрпризами и открытиями новых, неизвестных в России опусов и имен. Творческий проект Кларнет&Орган создан двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской Академии музыки имени Гнесиных. Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Наряду с известной всем музыкой Эдварда Грига, прозвучат Пять органных прелюдий гениального датского композитора и дирижера Карла Нильсена. Неожиданно новыми красками заиграет Вальс из Второй сюиты для джазового оркестра Шостаковича. Удивительный мир северного пейзажа откроется в Пастушьих напевах Элерта Хагеллана. В мистику туманного Альбиона перенесут Шесть этюдов на английскую народную тему Уильямса. Неожиданно свежо и ярко прозвучит в сочетании кларнета и органа шедевр Рахманинова – Вокализ. Органное наследие Глазунова – увы, крайне редкое явление в многочисленной череде концертов. Оно тесно переплетено с французской традицией, но в то же время опирается на баховские принципы. Это уникальное и беспрецедентное явление в репертуаре Короля инструментов. Загадки Севера – Британия, Скандинавия, Россия, объединенные в интереснейшей концертной программе.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Руслан Шмельков, кларнет

Егор Колесов, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



23 ноября 2019, суббота, 20:15

Органный гала-концерт: Кребс, Телеман, Бах, Альбинони

Органный гала – уникальная возможность в течение краткого времени познакомиться с искусством нескольких музыкантов и открыть для себя новые имена. Прозвучат шедевры Баха и Кребса, Телемана и Альбинони. Кроме сольного звучания Короля инструментов, публика услышит его в ансамбле с трубой. Орган и труба. Яркие, праздничные, звучные духовые инструменты. Несмотря на разницу в возможностях, они прекрасно сочетаются в ансамбле и неизменно поражают удивительными тембровыми находками. В этот вечер для вас играют воспитанники Анны Калинкиной и Алексея Беляева. Открытия ноября – органный гала на любой вкус.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Анастасия Рашицкая, орган

Ольга Тулякова, орган

Алексей Лазуков, труба

Иван Нужнов, труба

Алексей Смирнов, труба

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





29 ноября 2019, пятница, 20:15

Органный концерт «Поэма жизни: Бах, Брамс, Мендельсон»

Харизматичная талантливая органистка Эльнора Гросс уже хорошо известна поклонникам органной музыки, а ее программы неизменно поражают своим масштабом и стилистическим многообразием. На этот раз публика совершит музыкальный вояж по Германии – супер-лидеру мировой органной истории. Одна из вершин баховского творчества, Токката, адажио и фуга до мажор составит контраст с хоральной обработкой. Романтическая линия представлена Мендельсоном и Брамсом, композиторами, совершившими истинную революцию в органном искусстве девятнадцатого столетия. Финал концерта – опус Юлиуса Ройбке, талантливейшего немецкого композитора-романтика, покинувшего этот мир в 24 года. Сын органиста и ученик Листа, безмерно одаренный музыкант успел оставить лишь одно сочинение, прочно вошедшее в репертуар концертирующих органистов. Это Соната на 94 псалом до минор. Она написана под впечатлением Фантазии и фуги на хорал Ad nos, ad salutarem undam Листа и была исполнена самим автором. Одночастное сочинение в стиле симфонической поэмы имеет несколько разнохарактерных разделов, каждому из которых соответствуют определённые строки псалма. Соната располагает к философскому размышлению и трогает душу своей глубиной и искренностью. Сочинение демонстрирует безграничные возможности органа и требует от исполнителя виртуозной педальной техники. Поэма жизни – концерт размышление в кругу великих.

Эльнора Гросс, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





30 ноября 2019, суббота, 20:15

Органная эволюция: Бах и Брамс

В концерте любимой публикой петербургской органистки Юлии Глазковой встретятся два великих сына Германии – Бах и Брамс. Два гения барокко и романтизма, поражающие воображение масштабам и глубиной философии, опередили свое время, с одной стороны придерживаясь традиции, с другой – привнеся дерзкие новации в привычный музыкальный язык. Программа предоставляет публике уникальную возможность – проследить эволюцию органного репертуара от барокко до романтизма на примере хоральных прелюдий и развернутых циклов, состоящих из прелюдий и фуг. Жанр хоральной прелюдии, в котором Баху не было равных, забытый в XIX столетии, был возрожден Брамсом. 11 Хоральных прелюдий под опусом 122, изданных посмертно, – прощание композитора с земной жизнью. Брамс стал первым, кто после Баха создал гениальный цикл хоральных обработок для органа. Органная эволюция – новая концертная программа блестящей органистки Юлии Глазковой.

Исполнитель:

Лауреат международных конкуров

Юлия Глазкова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



