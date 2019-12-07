ИА «Ореанда-Новости». Кинофестиваль «Неделя российского кино» открылась в Нью-Йорке.

«Неделя российского кино» стартовала в Нью-Йорке в пятницу во второй раз. За эту неделю зрителям будут показаны 18 фильмов российского производства. Кроме того, посетители фестиваля смогут пообщаться с режиссёрами и актёрами, работавшими над лентами. О событии сообщает ТАСС.

Начался фестиваль с фильма Анны Пармас «Давай разведёмся!». Сообщается, что американская аудитория тепло встретила фильм. После показа ленты зрители пообщались с режиссёром картины и одной из актрис.

На кинофестивале будут представлены фильмы «Бык», «Ленин» «Одесса», Текст» и другие картины российских режиссёров.