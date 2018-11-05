ИА «Ореанда-Новости». 2 ноября гигантская светящаяся луна появилась в Обводном канале напротив Планетария №1 и YotaLab.

Искусственный спутник земли был смонтирован к Фестивалю света 2018 и будет украшать водную артерию Санкт-Петербурга на протяжении двух недель. Специально для этого проекта команда YotaLab разработала уникальные крепления и скрытый понтон, которые будут удерживать Луну на месте.

Суммарный вес объекта составляет более 1,5 тонн, диаметр 6,2 метра. Для того, чтобы зафиксировать такую масштабную конструкцию на поверхности воды, использовались специальные тросы, которыми Луна крепится к швартовным кольцам. Особые требования к креплению накладывает и то, что Луна установлена на канале, а не в обособленном водоеме.

Посмотреть на Луну могут все желающие, удобнее всего это сделать с Рузовского и Можайского мостов, а также прилегающей набережной.