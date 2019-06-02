ИА «Ореанда-Новости» Возгорание произошло в павильоне «Рыболовство» на ВДНХ. Как сообщили в столичном МЧС, на цокольном этаже здания загорелись строительные материалы, сейчас в павильоне ведутся ремонтные работы. Все рабочие смогли быстро покинуть помещение. Прибывшие на место ЧП пожарные бригады смогли оперативно потушить пламя. Пострадавших нет, однако неизвестно, был ли нанесён ущерб самому зданию. Павильон «Рыболовство» был возведён в 1985 году.