ИА «Ореанда-Новости». Из галереи при Оксфорде похитили три картины в несколько миллионов фунтов. Об этом сообщила газета Telegraph, ссылаясь на полицию.

Сообщается, что картины 16-х и 17-х веков, чья стоимость оценивается в несколько миллионов фунтов, были украдены в субботу. В настоящий момент полицейские проводят тщательное расследование, так как произведения искусства имеют большую ценность. Инспектор полиции Джон Кэпс отметил, что до конца расследования галерея будет закрыта.

Уточняется, что злоумышленники вынесли картины Антониса Ван Дейка «Солдат верхом на лошади», Сальватора Розы «Скалистое побережье» и Аннибале Карраччи «Пьющий мальчик».