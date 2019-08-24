ИА «Ореанда-Новости». Совместный фильм Японии и России «В плену у сакуры» стал стартовым фильмом XII Международного кинофестиваля «Восток и Запад. Классика и авангард» в Оренбурге. Исторический фильм представил актёр Александр Домогаров, сыгравший главную роль в роли офицера и японского продюсера Масуда Юмико.

Президент «Востока и Запада. Классика и авангард »Татьяна Воронецкая, в свою очередь, заявила, что японская сторона планирует подарить саду вишневый праздник в Оренбурге.

«Сакура растет в японском посольстве в Москве. Есть идея разработать особый тип сакуры, который будет расти в Оренбурге и будет подходить для климатических условий степи. Когда сорт будет готов, японская сторона получит подарок от губернатора Оренбургской области, и вопрос будет решен между двумя странами », - сказал Юмико.