Отмечается, что запрет связан с непростыми отношениями между двумя государствами. Кризис вызван тем, что Индия упразднила особый статус штатов Джамму и Кашмир, в которых живут в основном мусульмане.При этом власти Пакистана заявили, что запрет потом распространиться и на другие виды индийского контента. Тем самым Исламабад намерен выразить поддержку населению Кашмира.