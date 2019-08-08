08.08.2019, 17:05
В Пакистане решили запретить индийское кино
ИА «Ореанда-Новости». Власти Пакистана заявили, что вводят запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны, пишет «МК».
Отмечается, что запрет связан с непростыми отношениями между двумя государствами. Кризис вызван тем, что Индия упразднила особый статус штатов Джамму и Кашмир, в которых живут в основном мусульмане.
При этом власти Пакистана заявили, что запрет потом распространиться и на другие виды индийского контента. Тем самым Исламабад намерен выразить поддержку населению Кашмира.
Отмечается, что запрет связан с непростыми отношениями между двумя государствами. Кризис вызван тем, что Индия упразднила особый статус штатов Джамму и Кашмир, в которых живут в основном мусульмане.
При этом власти Пакистана заявили, что запрет потом распространиться и на другие виды индийского контента. Тем самым Исламабад намерен выразить поддержку населению Кашмира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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