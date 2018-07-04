ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Союзмультфильм» отказался от сотрудничества с аналогом «диснейленда» – российским парком «Остров мечты». Изначально их сотрудничество предполагало использование в развлекательном парке Москвы мультяшных персонажей киностудии «Союзмультфильм». Однако киностудия отказалась от партнёрства с группой компаний «Регионы», контракт посчитали невыгодным.

Киностудия перестала быть партнёром парка «Остров мечты», который строится в Нагатинской пойме на юге Москвы. Это сообщила компания «Регионы» в последней презентации. До недавнего времени «Союзмультфильм» ещё числился в списке партнёров.

Соглашение между ГК «Регионы» и киностудией было подписано в 2016 году, но при этом руководство киностудии отмечает, что соглашение было основано «на крайне невыгодных и дискриминационных для киностудии условиях». Это пишет сайт РБК, ссылаясь на слова Натальи Сигачёвой, директора по юридическим вопросам в «Сюзмультфильм».



Это соглашение не подразумевало, что киностудии будут ежегодно платить процент за использование мультперсонажей, а зарубежным правообладателям это положено по контрактам, утверждает Сигачёва.

Согласно контракту, ГК «Регионы» обязаны отчислять киностудии три процента выручки от продаж игрушек по мотивам «Союзмультфильм» на территории парка. При этом «Союзмультфильм» лишался возможности сотрудничать с другими парками и участвовать в уличных представлениях с использованием ростовых кукл.

В случае, если ГК «Регионы» предложит выгодные коммерческие условия участия в проекте «Парк «Остров мечты», руководство студии готовы возобновить партнёрство.

Напомним, о том, что КГ «Регионы» собирается построить парк в Москве, это стало известно в 2013 году. Изначально он должен был иметь концепцию по мотивам мультфильмов DreamWorks. Но с ними соглашение расторгли, оно запрещало использовать персонажей других сказок.Тогда в 2015 году разработали новую концепцию — парк «с уникальным национальным колоритом», где будут герои и отечественных и зарубежных мультфильмов. Такой формат тогда очень понравился министерству культуры. Построить парк должны были к ЧМ в этом году, но сроки перенесли на сентябрь 2019 года.