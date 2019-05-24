Острожскую Библию оценивают в 550 тысяч рублей. Издание было издано тиражом в полторы тысячи экземпляров. При этом к началу 2000-х сохранилось только около 300 штук.На аукционе также продадут прижизненное издание Александра Пушкина и уникальный автограф Марины Цветаевой, который поэтесса оставила на сборнике «После России. 1922-1925». Лот оценили в полтора миллиона рублей.