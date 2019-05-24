ИА «Ореанда-Новости». Первое в истории печатное издание писания на русском языке, созданное в XVI веке первопечатником Иваном Фёдоровым, будет продано на аукционе, сообщает «Интерфакс».

Острожскую Библию оценивают в 550 тысяч рублей. Издание было издано тиражом в полторы тысячи экземпляров. При этом к началу 2000-х сохранилось только около 300 штук.

На аукционе также продадут  прижизненное издание Александра Пушкина и уникальный автограф Марины Цветаевой, который поэтесса оставила на сборнике «После России. 1922-1925». Лот оценили в полтора миллиона рублей.