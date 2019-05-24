24.05.2019, 15:54
В Петербурге на аукционе продадут Библию первопечатника Ивана Фёдорова
ИА «Ореанда-Новости». Первое в истории печатное издание писания на русском языке, созданное в XVI веке первопечатником Иваном Фёдоровым, будет продано на аукционе, сообщает «Интерфакс».
Острожскую Библию оценивают в 550 тысяч рублей. Издание было издано тиражом в полторы тысячи экземпляров. При этом к началу 2000-х сохранилось только около 300 штук.
На аукционе также продадут прижизненное издание Александра Пушкина и уникальный автограф Марины Цветаевой, который поэтесса оставила на сборнике «После России. 1922-1925». Лот оценили в полтора миллиона рублей.
Острожскую Библию оценивают в 550 тысяч рублей. Издание было издано тиражом в полторы тысячи экземпляров. При этом к началу 2000-х сохранилось только около 300 штук.
На аукционе также продадут прижизненное издание Александра Пушкина и уникальный автограф Марины Цветаевой, который поэтесса оставила на сборнике «После России. 1922-1925». Лот оценили в полтора миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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