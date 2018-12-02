02.12.2018, 16:45
В Петербурге открыли самый большой в мире музей батискафов
ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге открылся первый в стране и самый крупный в мире музей малых подводных самоходных аппаратов.
Собирать батискафы начали ещё в прошлом году. Сейчас в музее можно увидеть две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижную рекомпрессионную водолазную станцию ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».
Отмечается, что подводные аппараты предоставили части Военно-Морского флота, научные организации, а также рыболовные предприятия. С помощью представленных в музее батискафов можно перевозить водолазов, проводить ремонтные или аварийно-спасательные работы, а также осуществлять исследования. При этом все экспонаты в музее отреставрировали военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и представители судоремонтных заводов Санкт-Петербурга.
Музей расположен под открытым небом, найти его можно на пристани у Петровского парка Кронштадта. Пока посетить его можно только в выходные дни. Вся экспозиция входит в состав военно-исторического парка Западного военного округа.
Ранее стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге занял третье место в конкурсе «Мой любимый музей». Всего в конкурсе участвовало 1600 российских музеев. Лидером стал занял музейный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Вторую строчку занял мемориальный комплекс Музей Победы в Москве, открытый в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, ранее Санкт-Петербург признали самым дружелюбным городом России. За него проголосовали 32 процента участников опроса. Второе место в рейтинге самых добрых городов России занял Краснодар (17 процентов голосов). Третье место разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск. В топ-10 самых дружелюбных российских городов также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.
Собирать батискафы начали ещё в прошлом году. Сейчас в музее можно увидеть две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижную рекомпрессионную водолазную станцию ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».
Отмечается, что подводные аппараты предоставили части Военно-Морского флота, научные организации, а также рыболовные предприятия. С помощью представленных в музее батискафов можно перевозить водолазов, проводить ремонтные или аварийно-спасательные работы, а также осуществлять исследования. При этом все экспонаты в музее отреставрировали военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и представители судоремонтных заводов Санкт-Петербурга.
Музей расположен под открытым небом, найти его можно на пристани у Петровского парка Кронштадта. Пока посетить его можно только в выходные дни. Вся экспозиция входит в состав военно-исторического парка Западного военного округа.
Ранее стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге занял третье место в конкурсе «Мой любимый музей». Всего в конкурсе участвовало 1600 российских музеев. Лидером стал занял музейный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Вторую строчку занял мемориальный комплекс Музей Победы в Москве, открытый в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, ранее Санкт-Петербург признали самым дружелюбным городом России. За него проголосовали 32 процента участников опроса. Второе место в рейтинге самых добрых городов России занял Краснодар (17 процентов голосов). Третье место разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск. В топ-10 самых дружелюбных российских городов также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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