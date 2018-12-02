Собирать батискафы начали ещё в прошлом году. Сейчас в музее можно увидеть две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижную рекомпрессионную водолазную станцию ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».Отмечается, что подводные аппараты предоставили части Военно-Морского флота, научные организации, а также рыболовные предприятия.При этом все экспонаты в музее отреставрировали военнослужащие Ленинградской военно-морской базы и представители судоремонтных заводов Санкт-Петербурга.Ранее стало известно, что Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге занял третье место в конкурсе «Мой любимый музей». Всего в конкурсе участвовало 1600 российских музеев. Лидером стал занял музейный комплекс «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Вторую строчку занял мемориальный комплекс Музей Победы в Москве, открытый в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.. Второе место в рейтинге самых добрых городов России занял Краснодар (17 процентов голосов). Третье место разделили Севастополь, Казань и Петрозаводск. В топ-10 самых дружелюбных российских городов также вошли Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москва.