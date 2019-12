II международный органный фестиваль «Венок Рождества – от Берна от Архангельска» в римско-католическом храме Матери Божией Лурдской откроет звучание григорианского хорала Puer natus in Bethlehem, возвещающего о рождении Христа. 25 декабря, в первый день западного Рождества, Фестиваль откроют органист Алексей Попов и Ансамбль Gratia. Рождество – самый главный праздник западного литургического календаря. Время, исполненное радости, света и любви, и, конечно же, особой, прекрасной музыки. Музыканты создадут неповторимую атмосферу, исполнив григорианские песнопения, старинные европейские гимны и баллады и колядки, погружающие в традиции разных стран. Сольный орган представлен знаменитой Канонадой Бальбатра и опусами великого лейпцигского кантора – Иоганна Себастьяна Баха. Сюрприз – органная импровизация на тему Рождества.

25 декабря 2019, среда, 20 часов

Открытие II Международного органного фестиваля

«ВЕНОК РОЖДЕСТВА – от Берна до Архангельска»

Органный концерт «Вступление в Рождество.

Бах, Бальбатр, григорианские песнопения, гимны, колядки»

Исполнители:

Алексей Попов, орган

Ансамбль Gratia:

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

28 декабря 2019, суббота, 20 часов

Органный гала-концерт «Романтическое рождество: Мендельсон, Лист, Регер»

Романтическое Рождество – лучшие сочинения органного репертуара, представляющие непостижимо прекрасный мир музыкального романтизма. Безграничный мир Мендельсона и виртуозность Листа, монументальность Регера и менее известного в России Лефебюра-Вели. Воспитанники первого музыкального вуза России – Санкт-Петербургской консерватории, поделятся своим мастерством и талантом в грандиозном рождественском гала-концерте, представляющем плеяду многочисленных успешных учеников разных поколений одного из ведущих органистов современности Даниэля Зарецкого. Концерт завершится сольным выступлением заслуженного артиста России, профессора Даниэля Зарецкого.

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

31 декабря 2019, вторник, 20 часов

Праздничный концерт «Времена года». Дакен, Бах, Вивальди, Пьяццолла

Всего за несколько часов до наступления Нового Года любимые публикой музыканты Марк Таубе, Екатерина Маришкина и Наталья Козлова поделятся с вами своим талантом и вдохновеньем. Скрипка в ансамбле с органом и бандонеоном и орган соло. Традиционный рождественский ноэль Дакена. Удивительной красоты сочинение во французском стиле Баха, созданное в период его увлечения опусом Livre d’Orguе Николя де Гриньи, который он переписывал. Восхитительная зимняя атмосфера в одном из концертов знаменитых «Времен года» Антонио Вивальди и «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» великого аргентинца Астора Пьяццоллы, наполненная энергетикой этого удивительного города. Особая находка концерта – музыка Гершвина, Карг-Элерта и Гарделя.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Марк Таубе, скрипка

Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина, орган

Наталья Козлова, бандонеон

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





2 января 2020, четверг, 20 часов

Новогодняя фантазия: гусли и орган. Чайковский, Пьяццолла, Панченко

Новогодняя фантазия от уникального дуэта петербургских музыкантов. Содружество «Гусли в космосе» – невероятное сочетание звончатых гуслей и органа. Анастасия Фомина и Елизавета Панченко представляют неординарную праздничную программу. Гусли, обладающие тембром дивной красоты, создают в дуэте с органом неподражаемый по акустике и эмоциональному воздействию эффект. В центре внимания – современная отечественная музыка (Шаханов, Биберган, Панченко) и не только! Кроме хита Астора Пьяццоллы, прозвучит потрясающая кроссовер-фантазия «Гусли на пуантах», которую Елизавета Панченко создала на темы балетов Чайковского. Погрузитесь в фантастический мир Новогодней фантазии в самом начале наступившего года.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Дуэт «Гусли в космосе»:

Анастасия Фомина, гусли

Елизавета Панченко, орган

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





3 января 2019, пятница, 20 часов

Новогодний фейерверк – органная музыка Франции-Германии-Италии-России.

Бах, Боэльман, Таривердиев

Молодая и талантливая петербургская органистка Елизавета Лобанова предлагает встретиться в течение одного вечера с де Гриньи и Бахом, Боэльманом и Таривердиевым. Франция, Италия, Германия, Россия – яркость и многообразие стран, эпох, стилей. Музыка Николя де Гриньи, чье творчество представляет собой одну из вершин французской органной традиции XVII столетия. Органный хит эпохи романтизма – Готическая сюита Боэльмана. Продолжение французской темы – Прелюдия и фуга последнего французского романтика Мориса Дюрюфле на имя ALAIN, посвященная безмерно талантливому композитору и органисту Жану Аристу Алену, трагически погибшему в возрасте 29 лет во Второй мировой войны. Мекка всех органистов – Бах, представлен одним из самых масштабных опусов – впечатляющей Прелюдией и фугой ми минор BWV 548. Изюминка концерта – органная версия струнного концерта великолепного итальянского мастера эпохи барокко Арканджело Корелли. И, наконец – встреча с Микаэлом Таривердиевым, песни и музыку к кинофильмам которого мы знаем наизусть. Две хоральные прелюдии из цикла «Подражание старым мастерам» – виртуозная стилизация на тему ушедшей блистательной эпохи барокко Новогодний фейерверк – музыка для всех!

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов Елизавета Лобанова, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

4 января 2020, суббота, 20 часов

Византийские эскизы и Бах по-французски. Бах, Дюпре, Мюле

Ноэль из цикла Византийские эскизы, давшего название концерту – сочинение Анри Мюле (1878–1967). Ученик признанных мастеров органа Шарля Видора и Александра Гильмана, сочинения которых тоже украсят этот вечер, представитель французской «симфонической» органной традиции, музыкант большую часть своей жизни проработал церковным органистом в соборах Парижа, а тридцать из прожитых восьмидесяти девяти лет провел в монастырском уединении. Наибольшую известность Видору принесли его органные симфонии, родившиеся благодаря гению органостроителя Аристида Кавайе Колля. Создатель жанра органной симфонии Шарль Мари Видор, прослуживший органистом собора Cан-Сюльпис 64 года, написал свою Девятую (Готическую) симфонию в возрасте 88 лет! Французский взгляд на музыку Баха отражен в переложении Марселем Дюпре его знаменитой Синфонии из Кантаты № 29. Настроением зимних празднеств наполнены тематические хоралы Баха. Временной мост приведет от Баха к Мессиану. Фрагменты из его сюиты Рождество Господне (1935) – самобытные звуковые картины, погружающи в историю Рождества, написаны Мессианом столь захватывающе, что достигают воистину вселенского масштаба. Византийские эскизы и Бах по-французски – концерт гостьи из Финляндии Ирины Нискала.

Исполнитель

Ирина Нискала, орган

Финляндия

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

5 января 2020, воскресенье, 20 часов

Радости Рождества. Бах, Мендельсон, григорианские песнопения, гимны, колядки

Звучание григорианского хорала Puer natus in Bethlehem, возвещающего о рождении Христа, задает тон всей драматургии концерта. Вокалист Алексей Попов и московская гостья Фестиваля Елена Стрижакова откроют вам светлый, яркий, волшебный мир. пронизанный рождественской и новогодней энергетикой. Это григорианские песнопения, старинные европейские гимны, баллады и колядки, представляющие традиции разных стран. Орган соло поразит разноплановыми сочинениями Иоганна Себастьяна Баха, в том числе знаменитой обработкой скрипичного концерта герцога Иоганна Эрнста Саксен-Веймарского, очередного примера сочинительства этим правителем талантливейшей музыки. Радости Рождества – погружение в счастье.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Алексей Попов, баритон

Елена Стрижакова, орган

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





6 января 2020, понедельник, 20 часов

Французское Рождество: Дюпре, Франк, Муле

Французское Рождество – подарок латвийской гости Фестиваля Лилиты Озолини в православный сочельник. Изысканная и яркая программа, масштабность и широчайшая звуковая палитра сочинений для «симфонического органа». Торжественный, сзывающий на праздник «Выход карильона» Анри Муле, ученика легендарного Видора, создателя жанра органной симфонии. Подборка сочинений одного из величайших творцов органной мировой истории Марселя Дюпре, создавшего 65 невероятно сложных сочинений для Короля инструментов Изысканная и нежная «Пастораль» Сезара Франка подчеркнет искренность и светлую радость этих неповторимых зимних дней.

Исполнители:

Лилита Озолиня, орган

Рига, Латвия

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

7 января 2019, вторник, 13 часов

Рождество с Гофманом и Чайковским

Рождественские праздники неизменно ассоциируются у нас с музыкой Петра Ильича Чайковского и удивительными историями Гофмана. В первую очередь – это балет «Щелкунчик», музыка которого замечательно звучит на органе. Не менее интересно в органной версии и новое рождение знаменитого «Детского альбома» – трогательного цикла фортепианных пьес Чайковского. Эта музыка понятна и близка абсолютно всем – от мала до велика! На Рождество с Чайковским приглашают лауреаты международных конкурсов, органистки Мария Лобецкая и Екатерина Маришкина, а также артист Александр Сикорский (художественное слово).

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

7 января 2020, вторник, 20 часов

AVE MАRIA. Голос и орган. Шуберт, Бах, Боэльман, Гуно

Ave Mariа — вечный и неиссякаемый источник вдохновения для композиторов разных эпох и стран. Искренняя и простая, бесконечно светлая молитва обращена к Пречистой Деве. Неслучайно именно так назвали свою программу Наталья Михайлова и австрийская гостья Фестиваля Ирина Попова-Абгаш. Когда, как не в первый день Рождества по православному календарю, возносить хвалу Матери новорожденного Христа? Самая известная Аve Maria, которая украсит этот вечер, написана Францем Шубертом. В концерте также прозвучат версии Сен-Санса, Гомеса, Вавилова, и, конечно же, Баха-Гуно, знаменитую тем, что в качестве аккомпанемента французский композитор использовал до-мажорную прелюдию Баха из первого тома Хорошо темперированного клавира. Сольный орган представлен хитами для Короля инструментов эпохи романтизма – Готической сюитой Боэльмана и фрагментом из Пятой органной симфонии Видора.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Наталья Михайлова, орган, Санкт-Петербург

Ирина Попова-Агбаш, меццо-сопрано, Москва-Вена

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

8 января 2019, среда, 16 часов

Органный концерт «Истории странника: от Германии до Индии»

Н еповторимое звучание редкого музыкального инструмента — альтовой домры в ансамбле с органом продемонстрируют истинные виртуозы своего дела Иван Амолин и Мария Лобецкая. Неповторимая тембральная палитра альтовой домры раскроется еще ярче в ансамбле с Королем инструментов. Хиты Чайковского с непременными «Временами года» и «Щелкунчиком». Бах и Стравинский, Бортнянский и Андрей Петров. Одна из частей сюиты для домры соло «История странника» двадцатишестилетнего композитора Евгения Григоровича. Настоящий «хит» – цикл из трех пьес «Сердцебиение земли», молодого, но уже достаточно громко заявившего о себе органиста и композитора Ивана Татаринова, в котором органично соединились кельтские, индЕйские и индИйские гармонии. Сочинение, специально написанное для Ивана Амолина и Марии Лебедевой, впервые прозвучало летом этого года в Петербурге. Публику ждет еще один сюрприз от Ивана Татаринова, который в настоящий момент живет и работает в США. Вечер открытий и ярчайших эмоций в концерте Истории странника: от Германии до Индии.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Мария ЛОБЕЦКАЯ, орган

Солист Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева

Иван АМОЛИН, домра альт

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

12 января 2020, воскресенье 20 часов

Органный концерт «Две Америки/ Музыка Нового Света»

Две диаметрально противоположные Америки предстанут в концерте любимого публикой дуэта: обладательницы необыкновенно красивого сопрано Александры Зарянкиной и талантливой органистки Екатерины Маришкиной. Это стихия спиричуэлсов и бескрайняя вселенная Пьяццоллы. Спиричуэлс родился в последней трети XIX века в США, а его основой стали духовные гимны на библейские тексты, которые были привезены в Америку белыми переселенцами. В них объединены характерные элементы африканских исполнительских традиций и стилистика американских пуританских гимнов, возникших на англо-кельтской основе. Спиричуэлс – предтеча джаза. Другая Америка, латинская, представлена опусами «Великого Астора» – именно так называли Пьяццоллу, немало лет проведшего в США, восхищенные современники. В органной версии прозвучит знаменитое Libertango и Ave Maria для голоса в сопровождении Короля инструментов. Американская тема продолжена самобытной ярчайшей пьесой The Puls of life стремительно набирающего известность и признание молодого органиста и композитора Ивана Татаринова, ныне проживающего в США, где он с успехом реализует свои творческие проекты. «Биение пронизывает все. Без ритма космоса бытие невозможно. Мириады жизней пульсируют в потоке мироздания, каждая из них вспыхивает ярким сиянием и угасает... Вселенная дышит» – делится своими мыслями автор шедевра. The Pulse of Life, написанная в 2015 году, погружает публику в удивительное состояние унисона с бесконечностью. Две Америки – фейерверк стилей, жанров, гармоний и эмоций!

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Александра Зарянкина, сопрано

Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта 60–70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)