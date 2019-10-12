Коллективу исполнилось двадцать пять лет.

Местом проведения юбилейного концерта был выбран большой концертный зал «Октябрьский», расположенный в городе Санкт-Петербурге. Концерт состоится в рамках юбилейного тура группы. Организаторы концерта пообещали поклонникам Сергея Чигракова и его компании песни, проверенные временем, а также «сюрпризы и безграничное счастье». Несмотря на то, что концерты группы «Чих и Ко» уже прошли в других российских городах, это выступление в городе на Неве должно стать особенным. Ведь именно в этом городе прошлая большая часть истории музыкального коллектива.

В 1993 году Сергей Чиграков в Санкт-Петербурге записывает свой сольный альбом. До этого времени он был участником группы «Разные люди». Поддержали Чигракова многие известные питерские рок-музыканты. Среди них Борис Гребенщиков, Сергей Березовой, Николай Корзинин, Андрей Бровко и Михаил Чернов. Результатом этой работы стал альбом «Чиж», заглавной песней которого стала композиция под названием «Вечная молодость».

Годом позже Сергей Чиграков окончательно переезжает в Петербург и основывает группу «Чиж и Ко». Выход альбома «О любви» стал знаковым для коллектива – после него «Чиж и Ко» приобрёл народную популярность.

Всего за двадцать пять лет своего существования группа выпустила шесть студийных альбомов. Последний из них под названием «Нечего терять» вышел в свет в 1999 году. Однако, летом этого года, во время выступления на фестивале «Нашествие», Сергей Чиграков анонсировал выпуск новой пластинки. Поклонники ждут новых песен в следующем году.