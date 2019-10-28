В Петербургской филармонии пройдёт фестиваль "Площадь искусств"

С 14 по 24 декабря Петербургская филармония проводит Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», в этом году – уже в двадцатый раз. Яркими событиями фестивальной программы станут выступления десятикратного обладателя Grammy вокального ансамбля “Take 6”, камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета, в том числе – в совместном с Русским музеем аудиовизуальном проекте «Параллельные миры», посвящённом русскому искусству XX века – музыке, поэзии и живописи (художественное слово – Анна Ковальчук), камерная программа Юлиана Милкиса (кларнет) и Полины Осетинской (фортепиано), посвящённая памяти композитора Гии Канчели.



Публику ждут выступления Юрия Темирканова, Шарля Дютуа, десятикратного обладателя Grammy ансамбля “Take 6”, а также аудиовизуальный проект Юрия Башмета, камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Русского музея.



Также в афише фестиваля – концерты Заслуженного коллектива России и Академического симфонического оркестра под управлением Юрия Темирканова, Шарля Дютуа, Николая Алексеева, Василия Синайского, Феликса Коробова с такими солистами, как пианисты Лейф Ове Андснес и Бехзод Абдураимов, скрипачи Джошуа Белл и Мария Дуэньяс, сопрано Вероника Джиоева; вечера камерной музыки в исполнении Сергея Крылова (скрипка) – Бориса Березовского (фортепиано) и Сергея Догадина (скрипка) – Александра Князева (виолончель) – Пламены Манговой (фортепиано), фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе. События фестивальной афиши традиционно включат проекты партнёров Филармонии – Михайловского театра, Русского музея, Театра музыкальной комедии, Концертного хора Санкт-Петербурга, чьё выступление пройдёт в Спасе на крови.





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