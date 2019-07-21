Неделя вальса запланирована в рамках шоу «Поющие мосты». В течение мероприятия такие известные композиции, как «Вальс-фантазия» Глинки, «Вальс цветов» Чайковского и многие другие. "Поющие мосты" является традиционным мероприятием и проводится ежегодна с 2016 года. Основная цель этого проекта - увеличить привлекательность города для жителей и гостей Санкт-Петербурга.Четыре основных «классических» плейлиста находятся в еженедельной ротации и периодически дополняются тематическими подборками для знаковых городских событий или музыкальных дат. В начале сезона была неделя музыки Олега Каравайчука, а в ночь на 22 июня Дворцовый мост был разведен для музыкального отбора, посвященного дню начала войны. Впереди зрителей «Поющие мосты» ждет программа ко Дню военно-морского флота, неделя музыки Исаака Шварца и ещё одна премьера, посвященная году театра - «Балет Петербурга».