21.07.2019, 13:54
В Питере стартовали "Поющие мосты"
ИА «Ореанда-Новости».В Санкт-Петербургевночь с 19 на 20 июля состоялся уникальный вальс-флешмоб. Он прошёл уДворцового мостана Адмиралтейской набережной. Там собрались жители города, чтобы станцевать под классические мотивы вальс.
Неделя вальса запланирована в рамках шоу «Поющие мосты». В течение мероприятия такие известные композиции, как «Вальс-фантазия» Глинки, «Вальс цветов» Чайковского и многие другие. "Поющие мосты" является традиционным мероприятием и проводится ежегодна с 2016 года. Основная цель этого проекта - увеличить привлекательность города для жителей и гостей Санкт-Петербурга.
Организаторы нашли то, что действительно может завлечь. Идея филармонии под открытым небом настолько понравилась горожанам и туристам, что с момента запуска звукового шоу его посетили около 20 млн. жителей. Проект «Поющие мосты» является одним из лучших мероприятий города и стал новой в карточкой Санкт-Петербурга. В текущем, четвертом сезоне, шоу немного изменило формат. Гостям предлагается не только послушать, но и принять участие в торжестве.
Четыре основных «классических» плейлиста находятся в еженедельной ротации и периодически дополняются тематическими подборками для знаковых городских событий или музыкальных дат. В начале сезона была неделя музыки Олега Каравайчука, а в ночь на 22 июня Дворцовый мост был разведен для музыкального отбора, посвященного дню начала войны. Впереди зрителей «Поющие мосты» ждет программа ко Дню военно-морского флота, неделя музыки Исаака Шварца и ещё одна премьера, посвященная году театра - «Балет Петербурга».
Неделя вальса запланирована в рамках шоу «Поющие мосты». В течение мероприятия такие известные композиции, как «Вальс-фантазия» Глинки, «Вальс цветов» Чайковского и многие другие. "Поющие мосты" является традиционным мероприятием и проводится ежегодна с 2016 года. Основная цель этого проекта - увеличить привлекательность города для жителей и гостей Санкт-Петербурга.
Организаторы нашли то, что действительно может завлечь. Идея филармонии под открытым небом настолько понравилась горожанам и туристам, что с момента запуска звукового шоу его посетили около 20 млн. жителей. Проект «Поющие мосты» является одним из лучших мероприятий города и стал новой в карточкой Санкт-Петербурга. В текущем, четвертом сезоне, шоу немного изменило формат. Гостям предлагается не только послушать, но и принять участие в торжестве.
Четыре основных «классических» плейлиста находятся в еженедельной ротации и периодически дополняются тематическими подборками для знаковых городских событий или музыкальных дат. В начале сезона была неделя музыки Олега Каравайчука, а в ночь на 22 июня Дворцовый мост был разведен для музыкального отбора, посвященного дню начала войны. Впереди зрителей «Поющие мосты» ждет программа ко Дню военно-морского флота, неделя музыки Исаака Шварца и ещё одна премьера, посвященная году театра - «Балет Петербурга».
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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