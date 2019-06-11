ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате. О находке сообщает радиостанция RMF FM.

По словам сотрудника регионального музея Второй мировой войны Бартоломея Плебаньчика, обнаружение входа является «прорывом в поисках».

Искатели обнаружили люк, который был плотно присыпан землёй и, вероятно, не открывался с военных времён. Учёные не исключают версию того, что обнаруженный туннель может быть простым колодцем, однако отмечают, что вход в него был намеренно замаскирован земляной насыпью.