ИА «Ореанда-Новости». На вход в Эрмитаж, который предоставил бесплатный вход всем желающим в праздничный день, растянулись две очереди через всю Дворцовую площадь.



На вход в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге в праздничный день образовались две очереди длинной более четырехсот метров. Желающим посетить музей бесплатно придётся простоять на улице больше полутора часов. Среди стоящих в очереди люди всех возрастов: от маленьких детей до пожилых людей. Несмотря на ожидание, гости музея в целом прибывают в хорошем настроении.

С прошлого года Эрмитаж проводит праздничную акцию. 8 марта не только женщины и девушки, а любой желающий может бесплатно посетить все экспонаты музея, за исключение Галереи драгоценностей (Бриллиантовой и Золотой кладовых). Как показывает практика, акция весьма популярна.