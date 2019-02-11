ИА «Ореанда-Новости» В преддверии приближающегося Дня всех влюблённых агентство «ТурСтат» обнародовало рейтинг городов России, получивших статус «самый романтичный». Опрос проводился среди путешествующих россиян.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, его для романтических путешествий предпочитают 60% влюблённых пар.

Следующими «любовными» городами признаны Сочи и Владивосток, туда на День святого Валентина готовы отправиться 9% респондентов.

Романтическое путешествие в Казань выбрали 7% влюблённых. Замыкает пятёрку рейтинга самых романтических городов Москва и Екатеринбург – за них отдали свой голос 5% ответивших.

Также «ТурСтат» объявляет, что в романтические путешествия по России отправляются около 5 миллионов пар в год.

Если же говорить обо всём мире, то самым романтическим городом планеты стал Нью-Йорк, по данным Travel and Leisure .

В ходе исследования было проанализировано 66 городов. Эксперты основывались на статистике социальной сети Instagram, они просмотрели все публикации с хештэгами #engaged (помолвка). Всего за полгода таких фото набралось 188 тысяч. Также были проанализированы данные о сексуальной активности людей в каждом из городов и публикации в соцсети с пометкой #love и #inlove (любовь, влюблён).

Исходя из полученных данных, эксперты пришли к выводу, что именно в Нью-Йорке за последние полгода люди предлагали руку и сердце своим половинкам наибольшее количество раз. Нью-Йорк оказался лидером и по другим параметрам: он признан идеальным городом для романтических встреч и получил девятое место в рейтинге сексуальной активности. В качестве самых популярных мест для свиданий в Нью-Йорке названы Центральный парк или Эмпайр Стейт Билдинг, откуда открывается великолепный вид на мегаполис.

На втором месте в мировом рейтинге расположился Лондон, там предложение выйти замуж получило 1813 человека, согласно статистике Instagram. А вот по уровню сексуальной активности Лондон опережает Нью-Йорк – он на четвёртом месте.