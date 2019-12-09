Об этом заявлено на портале kinobusiness.com.Во второй части рассказывается о том, как Эльза и её верные друзья отправляются в полный опасностей путь, чтобы узнать, почему у девушки когда-то появилась волшебная сила.За "Холодным сердцем" разместился фантастический проект постановщика Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", который заработал в прокате в РФ 160 миллионов рублей. Третье место занимает фильм жанра "мелодрама" "Рождество на двоих". Проект Пола Фига собрал около 93 миллионов за первый уик-энд.