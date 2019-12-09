09.12.2019, 09:53
В прокате в РФ лидирует вторую неделю подряд "Холодное сердце 2"
ИА «Ореанда-Новости». Американская анимационная лента "Холодное сердце 2" заработала за неделю порядка 423 миллионов рублей. Она является лидером кинопроката России, собрав за две недели около 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявлено на портале kinobusiness.com.
Во второй части рассказывается о том, как Эльза и её верные друзья отправляются в полный опасностей путь, чтобы узнать, почему у девушки когда-то появилась волшебная сила.
За "Холодным сердцем" разместился фантастический проект постановщика Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", который заработал в прокате в РФ 160 миллионов рублей. Третье место занимает фильм жанра "мелодрама" "Рождество на двоих". Проект Пола Фига собрал около 93 миллионов за первый уик-энд.
Во второй части рассказывается о том, как Эльза и её верные друзья отправляются в полный опасностей путь, чтобы узнать, почему у девушки когда-то появилась волшебная сила.
За "Холодным сердцем" разместился фантастический проект постановщика Джейка Кэздана "Джуманджи. Новый уровень", который заработал в прокате в РФ 160 миллионов рублей. Третье место занимает фильм жанра "мелодрама" "Рождество на двоих". Проект Пола Фига собрал около 93 миллионов за первый уик-энд.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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