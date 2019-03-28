Руководитель и солистка –Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)Созданный в 1982 году известной скрипачкой, лауреатом международных конкурсов Татьяной Гринденко, ансамбль зарекомендовал себя как яркое объединение солистов с универсальными исполнительскими возможностями, каждый из которых — профессионал высокого класса, способный решать сложнейшие творческие задачи. «Академия» была одним из пионеров традиции аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. Сегодня, спустя 30 лет, «академисты» остаются верны этой манере, играя на старинных инструментах с использованием барочныхсмычков, передавая дух и смысл музыки далёких эпох: Монтеверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, Галуппи, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, Пашкевича и многих других авторов того времени. Начиная c 1990-х годов, репертуар «Академии» обогащается написанными специально для ансамбля сочинениями Владимира Мартынова, Ивана Соколова Александра Бакши и других современных композиторов. Солисты «Академии старинной музыки» побывали с концертами во многих уголках земного шара: им аплодировали залы с мировым именем, а 8 апреля 2018 года свои двери гостеприимно распахнёт один из самых уютных столичных залов — Рахманиновский.7 апреля музыканты выступят в Рахманиновском зале Московскойконсерватории.