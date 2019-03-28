28.03.2019, 00:29
В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории 7 апреля пройдёт концерт «Ансамбль солистов «Академия старинной музыки»
ИА «Ореанда-Новости» В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории в воскресенье 7 апреля в 19.00 пройдёт концерт
Абонемент №49 «АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
Руководитель и солистка –
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)
«Академия старинной музыки» — топовый российский коллектив, стремительно завоевавший успех среди самых взыскательных слушателей. Созданный в 1982 году известной скрипачкой, лауреатом международных конкурсов Татьяной Гринденко, ансамбль зарекомендовал себя как яркое объединение солистов с универсальными исполнительскими возможностями, каждый из которых — профессионал высокого класса, способный решать сложнейшие творческие задачи. «Академия» была одним из пионеров традиции аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. Сегодня, спустя 30 лет, «академисты» остаются верны этой манере, играя на старинных инструментах с использованием барочных
смычков, передавая дух и смысл музыки далёких эпох: Монтеверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, Галуппи, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, Пашкевича и многих других авторов того времени. Начиная c 1990-х годов, репертуар «Академии» обогащается написанными специально для ансамбля сочинениями Владимира Мартынова, Ивана Соколова Александра Бакши и других современных композиторов. Солисты «Академии старинной музыки» побывали с концертами во многих уголках земного шара: им аплодировали залы с мировым именем, а 8 апреля 2018 года свои двери гостеприимно распахнёт один из самых уютных столичных залов — Рахманиновский.
7 апреля музыканты выступят в Рахманиновском зале Московской
консерватории.
Абонемент №49 «АНСАМБЛЬ СОЛИСТОВ «АКАДЕМИЯ СТАРИННОЙ МУЗЫКИ»
Руководитель и солистка –
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)
«Академия старинной музыки» — топовый российский коллектив, стремительно завоевавший успех среди самых взыскательных слушателей. Созданный в 1982 году известной скрипачкой, лауреатом международных конкурсов Татьяной Гринденко, ансамбль зарекомендовал себя как яркое объединение солистов с универсальными исполнительскими возможностями, каждый из которых — профессионал высокого класса, способный решать сложнейшие творческие задачи. «Академия» была одним из пионеров традиции аутентичного исполнительства старинной музыки в нашей стране. Сегодня, спустя 30 лет, «академисты» остаются верны этой манере, играя на старинных инструментах с использованием барочных
смычков, передавая дух и смысл музыки далёких эпох: Монтеверди, Перголези, Вивальди, Джеминиани, Корелли, Галуппи, Перселла, Букстехуде, Баха, Генделя, Телемана, отца и сына Моцартов, Буамортье, Фомина, Бортнянского, Пашкевича и многих других авторов того времени. Начиная c 1990-х годов, репертуар «Академии» обогащается написанными специально для ансамбля сочинениями Владимира Мартынова, Ивана Соколова Александра Бакши и других современных композиторов. Солисты «Академии старинной музыки» побывали с концертами во многих уголках земного шара: им аплодировали залы с мировым именем, а 8 апреля 2018 года свои двери гостеприимно распахнёт один из самых уютных столичных залов — Рахманиновский.
7 апреля музыканты выступят в Рахманиновском зале Московской
консерватории.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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