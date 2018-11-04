. В рамках ежегодного мероприятия большинство учреждений культуры будут работать на протяжении всей ночи, давая посетителям возможность принять участие в специально подготовленных по случаю акции программах. В акции участвуют не только музеи, но и театральные площадки, дома культуры, библиотеки и даже онлайн-ресурсы. Посетители смогут научиться чему-то новому на мастер-классах, насладиться концертами, прослушать познавательные лекции и посмотреть редкие киноленты., например, посмотреть спектакль "Сны Шекспира" - шоу-спектакль Юрия Озерского, объединившего деятелей театрального искусства со всей страны.. Это справедливо, в первую очередь, благодаря возрастной категории, для которой планируется проведение большинства мероприятий: предполагается, что "Ночь искусств" объединит ценителей культуры в возрасте от 25 до 75 лет. Таким образом организаторы надеются не только познакомить молодежь с культурным наследием предков, но и помочь пожилым людям разобраться в кажущемся порой радикальным и вызывающим современном искусстве.Сообщается, что зоопарки, городские парки и даже вокзалы примут участие в акции. Там пройдут хоровые выступления, квесты, перфомансы и показы мод. Крупнейшие музеи также не остаются в стороне: Третьяковская галерея, Русский и Пушкинский музеи, Петергоф и многие другие. Желающие смогут познакомиться с полотнами великих художников, услышать уникальные музыкальные инструменты и познакомиться с экспонатами региональных музеев, впервые покинувших музейные стены.