06.07.2019, 16:50
В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина
ИА «Ореанда-Новости». Американский продюсер Майк Ричардсон сообщил, что хочет переснять фильм «Маска» с женщиной в главной роли, пишет EW.com.
Ричардсон отметил, что у его уже есть претендентка на эту роль, но имя назвать он отказался.
Фильм «Маска» вышел на телеэкраны в 1994 году. Главную роль в кинокартине сыграл Джим Керри. Фильм при при бюджете всего в 23 миллиона долларов собрала 351 миллион долларов.
Ричардсон отметил, что у его уже есть претендентка на эту роль, но имя назвать он отказался.
Фильм «Маска» вышел на телеэкраны в 1994 году. Главную роль в кинокартине сыграл Джим Керри. Фильм при при бюджете всего в 23 миллиона долларов собрала 351 миллион долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии