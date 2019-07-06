Ричардсон отметил, что у его уже есть претендентка на эту роль, но имя назвать он отказался.Фильм «Маска» вышел на телеэкраны в 1994 году. Главную роль в кинокартине сыграл Джим Керри. Фильм при при бюджете всего в 23 миллиона долларов собрала 351 миллион долларов.